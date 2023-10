Deputado Itamar Borges inaugura novo aparelho de mamografia do HB de Rio Preto

A ação foi uma maneira de agradecer ao deputado estadual que apresentou emenda, através da qual foi destinada verba para a compra do equipamento. Chegada do aparelho possibilitará ao Hospital de Base dobrar a capacidade de mamografias realizadas diariamente, de 40 exames para 80.

O Deputado Estadual Itamar Borges (MDB) inaugurou um novo e moderno aparelho de mamografia no Hospital de Base (HB) de Rio Preto, na manhã desta quinta-feira (5.out). A ação, realizada em conjunto com diretores e lideranças do complexo Funfarme, foi uma maneira de agradecer ao deputado que apresentou emenda, através da qual foi destinada verba para a compra do equipamento. Agora, o HB terá capacidade de dobrar o número de mamografias realizadas diariamente para a população de Rio Preto e região, tudo gratuito, pelo SUS.

O novo aparelho de mamografia do HB capta imagens em três dimensões, que dão uma precisão de diagnóstico 65% melhor que os aparelhos tradicionais. Além disso, possui uma base curva, similar ao formato da mama, que deixa o exame mais confortável.

“O Hospital de Base mostra, novamente, que se preocupa com a saúde da população de Rio Preto e do interior. Fico feliz em ter destinado o recurso para a compra deste equipamento de última geração, que ajudará centenas de mulheres”, afirmou Itamar Borges.

“É muito significativo que a inauguração deste aparelho tenha sido realizada em meio à campanha Outubro Rosa. Estamos fazendo ações de conscientização por Rio Preto para que mais mulheres tenham a oportunidade de realizar seus exames no novo mamógrafo”, completou a diretora administrativa do HB, Dra. Amália Tieco.

Com a chegada ao aparelho, o HB conseguirá dobrar a capacidade de mamografias realizadas diariamente, de 40 exames para 80, já que o dispositivo atual continuará sendo utilizado. “Quando o atual aparelho identificar algum nódulo, faremos um segundo exame no equipamento novo, ou seja, dupla checagem com maior precisão e segurança para a mulher”, afirmou a coordenadora do serviço de mamografia, a mastologista Dra. Silvia Perea.

Para se ter uma ideia, entre janeiro e agosto de 2022, o HB realizou 619 mamografias somente em mulheres que moram em Rio Preto. No mesmo período de 2023, foram realizados 685 exames em rio-pretenses, 66 a mais que no ano passado, graças a chegada do novo aparelho, que já começou a ser utilizado.

Em Rio Preto, o exame pode ser realizado com encaminhamento emitido nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Basta informar ao médico a necessidade da mamografia, que ele realizará a avaliação para emissão de guia de agendamento na rede pública.

“O HB é o primeiro hospital a disponibilizar esse aparelho para atendimento SUS em todo noroeste paulista. Com o apoio do deputado Itamar, novamente reforçamos o complexo Funfarme como referência em saúde para todo o Brasil”, finalizou o diretor executivo da Funfarme, Dr. Jorge Fares.