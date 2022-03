Deputado Geninho destina recursos para revitalização da Avenida do Pozzobon e Santa Casa de Votuporanga 

Verbas foram reivindicadas pelos vereadores Mehde Meidão Slaiman Kanso, Missionária Edinalva Azevedo; pelo prefeito Jorge Seba e o presidente do União Brasil – o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza.

A Bancada do Partido União Brasil na Câmara Municipal de Votuporanga/SP recebeu uma notícia na manhã desta quinta-feira (10.mar), que irá beneficiar diretamente a comunidade.

Através de uma reivindicação apresentada pelos vereadores Mehde Meidão Slaiman Kanso e Missionária Edinalva Azevedo, do prefeito Jorge Seba, e o presidente do União Brasil – o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza, o deputado federal Geninho Zuliani – líder nacional do partido, é o autor de duas emendas que trarão investimentos nas áreas da saúde e infraestrutura urbana do município.

Geninho conquistou R$ 1,5 milhão – para obras de revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon e R$ 1 milhão, para a Santa Casa de Votuporanga. Além destes recursos, Votuporanga foi contemplada com mais de R$ 1 milhão de autoria de Geninho, para a construção da ciclovia da vicinal “Adriano Pedro Assi”, a conhecida Estrada do 27.

As obras já estão em andamento e trarão benefícios e melhorias na mobilidade urbana e, principalmente aos ciclistas que trafegam pelo local.

Para os vereadores do partido, são conquistas importantes que vão atender os anseios da comunidade votuporanguense.

“As obras de revitalização da avenida do bairro Pozzobon estão em fase de projeto e logo será colocada em prática, um sonho antigo daqueles moradores e comerciantes e, sem dúvida, uma grande conquista para a zona norte de Votuporanga”, destacou o vereador Meidão.

Já a vereadora Edinalva enfatizou que Votuporanga tem sido beneficiada com as emendas do deputado Geninho. “São conquistas importantes, obras de mobilidade urbana, para a saúde do município e à Santa Casa, que presta relevantes serviços a nossa comunidade”, disse.

O presidente do União Brasil – de Votuporanga ressaltou que Geninho tem apresentado emendas para Votuporanga em diversas áreas, desta vez, infraestrutura urbana e saúde. “O deputado Geninho é um dos líderes do partido a nível nacional e Votuporanga tem o seu apoio para a conquista de investimentos”, destacou Rodrigo Beleza.

O prefeito Jorge Seba destaca a importante parceria com o parlamentar que tem sido um importante elo entre o município e o Governo Federal para a conquista de investimentos para o município. “São investimentos importantes que o município vem recebendo com o apoio do deputado Geninho”, destacou.