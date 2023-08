Deputado Federal Luiz Carlos Motta repudia plano de demissão de seis mil funcionários da Casas Bahia 

Deputado, que preside a CNTC e a Fecomerciários pretende mobilizar a base sindical para abrir frente de diálogo com a empresa.

O Deputado Federal Luiz Carlos Motta (PL/SP) manifestou veemente repúdio ao plano de demissão de aproximadamente seis mil funcionários da Casas Bahia, uma das mais conhecidas redes varejistas do Brasil. O anúncio de fechamento de 100 lojas da empresa gerou preocupação não somente em relação à economia, mas também ao impacto social dessas demissões em larga escala.

Motta, que também preside a CNTC (Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio) e a Federação dos Comerciários (Fecomerciários), pretende mobilizar a base sindical comerciária, e, juntamente com os sindicalistas, abrir uma frente de diálogo com a empresa. Ele diz: “Fechamento de lojas e demissões não podem ser feitos sem uma conversa prévia com os Sindicatos. Deve haver alternativas para manter as lojas abertas e preservar os empregos. Do contrário, é fundamental negociar acordos para beneficiar os comerciários com a dispensa”.

Motta reafirmou que a sua missão é proteger os empregos, os salários e todos os direitos econômicos e sociais dos trabalhadores. Por isso, ressalta a importância de se buscar alternativas para evitar tais demissões. Ele reforçou a necessidade de diálogo, inclusive para conciliar os interesses da loja.

Sob a liderança de Motta, o movimento sindical comerciário é uma voz atuante na promoção de condições justas de trabalho. Seus representantes reforçam os seus compromissos na luta unitária em defesa da categoria em todos os setores do comércio, buscando sempre fortalecer as relações entre capital e trabalho.

Nesse contexto, o Deputado Motta se coloca à disposição para buscar soluções que minimizem os impactos das demissões na Casas Bahia e garantam a dignidade e o sustento das famílias atingidas. Suas atuações políticas e sindicais evidenciam o seu comprometimento pela manutenção das condições de vida e de trabalho dos comerciários, ainda mais diante de um cenário tão ameaçador como este da Casas Bahia.