Deputado Carlão Pignatari viabiliza construção de ginásio de esportes em Nova Canaã Paulista 

Município recebeu mais de R$ 14 milhões em investimentos nos últimos quatro anos.

O novo ginásio de esportes de Nova Canaã Paulista vai trazer mais oportunidades e qualidade de vida para a população local. Para o deputado Carlão Pignatari, que intermediou os recursos para a obra no município, a prática de esportes desde a infância ajuda no desenvolvimento e formação dos cidadãos, contribuindo ainda para a saúde e bem-estar.

De acordo com o parlamentar, nos últimos quatro anos, Nova Canaã Paulista recebeu mais de R$ 14 milhões em investimentos. Além da recuperação da vicinal de acesso a Aparecida d’Oeste, os recursos foram aplicados em obras de infraestrutura (recapeamento de vias), saúde (custeio de serviços) e renovação da frota municipal de veículos.

“O novo ginásio municipal vai renovar o espírito esportivo e de melhoria da qualidade de vida da população. Atualmente, a prática de esportes é uma importante ferramenta para o bem-estar físico e mental, e para a saúde em geral. Fico feliz e grato em trazer esse importante investimento para Nova Canaã Paulista”, afirmou o deputado Carlão Pignatari.

Na área da saúde, o parlamentar destinou duas ambulâncias para a cidade e uma verba de R$ 50 mil para o custeio de serviços, como o pagamento de plantões médicos. O barracão do bairro do Loro também passou por reforma e adequação, e o cemitério ganhou um muro, para aumentar a segurança. E as ruas do conjunto habitacional Primavera receberam recapeamento com verba enviada por Carlão Pignatari.

Na renovação da frota municipal, Nova Canaã Paulista conquistou, com auxílio do deputado, um caminhão-pipa com equipamentos, um caminhão coletor e compactador de lixo e dois ônibus. Um outro caminhão está a caminho da cidade. “Sou um deputado do interior e minha prioridade é ajudar os municípios e a população. Os bons projetos têm prioridade no meu mandato”, afirmou Carlão Pignatari.