Deputado Carlão Pignatari se reúne com governador para tratar de obras em rodovia e vicinais  

Entre os temas está a implantação da terceira faixa na Rodovia Péricles Belini (SP-461), entre Votuporanga e Cardoso.

O deputado Carlão Pignatari (PSDB) se reuniu nesta quarta-feira (17.jan) com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, para tratar da continuidade das obras da fase 9 do programa Novas Estradas Vicinais e da implantação da terceira faixa e trevo na Rodovia Péricles Belini (SP-461), no trecho compreendido entre os municípios de Votuporanga, Álvares Florence e Cardoso.

Na região de São José do Rio Preto, a fase 9 prevê a modernização de 234,3 quilômetros de vias e um investimento de R$ 612,3 milhões em cidades como Macaubal, União Paulista, Catiguá, Catanduva, Mendonça, Adolfo, Meridiano, Valentim Gentil, Pontes Gestal, Tanabi, Mirassol, Meridiano, Três Fronteiras, Nova Aliança, Votuporanga, Pedranópolis, Indiaporã, Novo Horizonte e Nova Canaã Paulista.

“As estradas vicinais são de fundamental importância para as nossas cidades e região. É por meio delas que o agronegócio escoa sua produção, e também é por onde as pessoas se locomovem, vão de uma cidade a outra, vão estudar, ir ao médico, ao hospital. Então, ter essas vicinais com qualidade é mais segurança e conforto para a nossa população, e uma economia sempre pujante”, disse Carlão Pignatari.

O programa de recuperação de vicinais do Estado já entregou dezenas de estradas na região. O investimento em todo o Estado de São Paulo, em todas as fases, ultrapassa R$ 9 bilhões e mais de 7 mil quilômetros de vias. “Quando uma empresa decide investir em São Paulo, um dos pontos analisados é a condição de infraestrutura. Por isso temos que trabalhar para melhorar nossas vicinais”, afirmou o deputado.

Terceira faixa

O deputado Carlão Pignatari também falou com o governador Tarcísio de Freitas sobre a importância da implantação da terceira faixa na Rodovia Péricles Belini (SP-461), entre o trecho de Votuporanga, Álvares Florence e Cardoso. A obra já está autorizada. No início do mês passado, uma van escolar capotou e deixou duas pessoas mortas – uma estudante de 17 anos e uma mulher de 27 anos – e nove feridas.

“A implantação da terceira faixa vai dar muita segurança aos motoristas que trafegam pela rodovia, porque abre espaço para ultrapassagens seguras. Além dessa obra, também está previsto um trevo de segurança no trecho. Nosso objetivo é evitar acidentes e preservar a vida das milhares de pessoas que usam a via. Vamos trabalhar para que as obras possam iniciar no menor tempo possível”, disse Carlão.

A SP-461, além de servir para a locomoção das pessoas e escoamento da produção industrial e do agronegócio, é um dos principais acessos para um dos atrativos turísticos mais visitados do Estado de São Paulo, o rio Grande. Cardoso e as cidades vizinhas têm sua economia baseada no turismo, e ter a rodovia em boas condições para a segurança do tráfego é fundamental para o desenvolvimento.