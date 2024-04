Deputado Carlão Pignatari recebe títulos de cidadão das cidades de Orindiúva e Paulo de Faria

Honrarias foram aprovadas pelos vereadores nas Câmaras Municipais e destacam trabalho do parlamentar.

O deputado Carlão Pignatari recebeu, na noite desta quinta-feira (11.abr), os títulos de cidadão de Orindiúva e de Paulo de Faria, no interior de São Paulo. As honrarias foram aprovadas pelas Câmaras Municipais e consideram os relevantes serviços prestados às populações locais. As cerimônias de entrega foram realizadas nas duas cidades, com a participação de prefeitos, vereadores e autoridades, além da população.

“Fico muito feliz e agradecido com essas homenagens. Ganhar um título de cidadão de uma cidade, como no caso de Orindiúva e Paulo de Faria, é um atestado de que a população aprova e reconhece o seu trabalho, e quer que isso continue. Então, quero dizer ao povo de Orindiúva e de Paulo de Faria que podem contar com meu apoio para continuar trazendo investimentos para as cidades, para o bem de todos”, disse Carlão Pignatari.

Nos últimos seis anos, o deputado intermediou mais de R$ 83 milhões em investimentos para as cidades de Orindiúva e Paulo de Faria. Se destacam as obras de recuperação de rodovias, de acessos e vicinais; obras de infraestrutura urbana, como asfalto, drenagem, calçadas, praças, prédios públicos; recursos e equipamentos para a saúde, além de ambulâncias e vans para transporte de pacientes; e também nas áreas social e de lazer.

Em Orindiúva, a Sessão Solene de entrega do Título de Cidadão Orindiuvense foi conduzida pelo presidente da Câmara, vereador Rafael Guilherme Rodrigues Dias. Já o projeto de Decreto Legislativo que concedeu a honraria ao deputado foi proposto pelo vereador Donizete Aparecido da Silva. No seu discurso, Silva exaltou a trajetória política de Carlão Pignatari e sua atuação pelos municípios do interior paulista, além de agradecer pelos recursos intermediados para a cidade de Orindiúva.

“Carlão é nosso amigo e parceiro, e todo mundo sabe o quanto ele já fez e está fazendo por Orindiúva e toda a região. Então, esse título de cidadão é uma forma de agradecer por todo esse trabalho, que é tão fundamental para a nossa população”, disse o vereador. A prefeita de Orindiúva, Mireli Martins, também se juntou ao vereador e agradeceu a parceria do deputado. “Nós só temos a agradecer pelo seu trabalho aqui”, disse.

Já em Paulo de Faria, o Título de Cidadão Benemérito Paulo-fariense foi proposto pela vereadora Andréa Crespo e pelo vereador Valdevino Custódio da Silveira, que também é o presidente da Câmara Municipal. Os vereadores destacaram os investimentos intermediados pelo parlamentar para a cidade, citando a recuperação de vicinais e rodovias, renovação da frota veicular e recursos para a Santa Casa local.

“O deputado Carlão Pignatari tem sido uma voz incansável na defesa dos interesses da nossa cidade e região, de forma a atuar para melhorias significativas em diversas áreas, como saúde, educação e infraestrutura. Carlão não é apenas um político, ele é um exemplo de integridade, transparência e eficiência. Sua visão progressista tem garantido oportunidades a todos, especialmente às mulheres paulistas”, disse a vereadora Andréa.

“O Carlão é uma pessoa muito importante para a nossa cidade. Trabalhei para ele desde a primeira campanha para deputado, em 2010. Ele foi um ótimo prefeito em Votuporanga e está sendo excelente como deputado”, disse o presidente da Câmara, vereador Valdevino. Todos os demais vereadores da cidade também discursaram na sessão e elogiaram o trabalho do deputado e as conquistas para a cidade de Paulo de Faria.

“A entrega dessas honrarias só reforçam meu compromisso com o interior paulista. Cada vez mais, sinto que é parte da minha obrigação atender todas as nossas cidades, ajudar na melhoria da qualidade de vida de todos, trazer desenvolvimento e riqueza, além de geração de emprego, saúde, segurança e educação para todos. Muito obrigado a todos que participaram, aos vereadores, prefeitos e prefeitas, e a toda a população”, disse Carlão Pignatari.