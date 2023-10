Deputado Carlão Pignatari recebe título de cidadão de Zacarias 

Honraria foi concedida pela Câmara de Vereadores da cidade com apoio do prefeito.

O deputado Carlão Pignatari recebeu, no último sábado (7.out), o título de cidadão de Zacarias, no noroeste paulista. A honraria foi concedida pela Câmara Municipal em parceria com o prefeito Héder Jean Bruno de Oliveira. A placa foi entregue durante a inauguração da pavimentação da vicinal que liga o município a Buritama, com acesso ao rio Tietê. O investimento na obra, a maior da história de Zacarias, foi de R$ 20 milhões.

“Quero agradecer a todos e todas pela concessão do título de cidadão zacariense. Sou um deputado do interior paulista, que defende os interesses dos municípios e das populações. Acredito que os prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras têm o poder de transformar, porque é nas cidades que se desenvolve a vida cotidiana. Reafirmo meu compromisso com vocês e com todos de Zacarias”, disse Carlão.

O prefeito Héder de Oliveira afirmou que o título de cidadão concedido ao parlamentar é merecido, em razão de todo o trabalho feito por Pignatari para Zacarias e sua população. “Acredito que a pavimentação dessa vicinal vai mudar a história e o futuro da nossa cidade. Você hoje é cidadão zacariense. As portas estarão sempre abertas para você. Você fez a diferença na nossa cidade”, afirmou o chefe do Executivo.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Célio Bazan, entregou a placa de cidadão zacariense ao deputado. “Hoje é o momento propício para agradecer pelos serviços prestados ao nosso município. Essa obra é de fundamental importância para a cidade e região. Agradecemos ao deputado Carlão Pignatari por todo o trabalho e empenho, e esperamos contar mais vezes com sua experiência”, disse.