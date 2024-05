Deputado Carlão Pignatari recebe título de cidadão de Trabiju, na região central do Estado

Parlamentar intermediou mais de R$ 21 milhões em investimentos para o município nos últimos três anos.

O deputado Carlão Pignatari recebeu, na terça-feira (30.abr), o título de Cidadão Honorário de Trabiju, na região central do Estado. A honraria, aprovada por unanimidade na Câmara Municipal, foi concedida em razão da atuação do parlamentar na defesa e desenvolvimento dos municípios do interior paulista. O deputado também participou da inauguração de uma praça e da revitalização do campo de bocha do Centro de Lazer do Trabalhador da cidade.

“Estou muito feliz e honrado em receber o Título de Cidadão de Trabiju, essa cidade extremamente agradável e de um potencial imenso, e que já faz parte da minha vida. Agradeço a todos os vereadores e vereadoras pela homenagem, e reafirmo aqui meu compromisso em apoiar Trabiju e todos os municípios do interior paulista, intermediando recursos e investimentos do Estado para o bem-estar de toda a nossa população”, disse Carlão Pignatari.

Nos últimos três anos, o deputado intermediou mais de R$ 21 milhões em investimentos para Trabiju. O principal deles foi a pavimentação da estrada vicinal que liga a cidade a Ribeirão Bonito. A via tem 16 quilômetros e ganhou sistema de drenagem e sinalização vertical e horizontal. A obra começou a ser executada em 2022 e gerou 379 empregos, entre diretos e indiretos, melhorando a economia local e regional.

“A pavimentação da vicinal entre Trabiju e Ribeirão Bonito beneficia diretamente mais de 13 mil pessoas, além de facilitar o escoamento da produção agropecuária, agilizar a locomoção das pessoas e garantir a segurança de todos”, disse o deputado Carlão Pignatari, citando que a região concentra grandes fazendas de gado leiteiro e de corte, de cana-de-açúcar, milho, laranja e eucalipto, além de diversas agroindústrias.

Na cerimônia de entrega do título de cidadão trabijuense, os vereadores parabenizaram e agradeceram o deputado Carlão Pignatari pelas conquistas para a cidade. A população também compareceu ao evento. Prefeitos e vereadores de municípios vizinhos, como Gavião Peixoto, Araraquara, Brotas, São Carlos, Matão, Itirapina, Boa Esperança do Sul, Motuca, entre outros, marcaram presença e cumprimentaram o parlamentar estadual.

Mais ações

Além de intermediar os recursos para a pavimentação da vicinal, o deputado Carlão Pignatari destinou para Trabiju uma emenda de R$ 300 mil para custeio de serviços de saúde. A verba está entre as mais solicitadas pelas prefeituras, por ajudar no pagamento de plantões médicos, da energia elétrica das unidades de saúde, entre outras necessidades. “O custeio da saúde é uma ajuda que damos aos municípios e que representa muito para os cidadãos, porque ajuda a melhorar o atendimento”, disse o parlamentar.

Carlão Pignatari também intermediou para o município uma verba de R$ 600 mil para substituir a iluminação pública por lâmpadas de LED. Além de gerar uma melhor iluminação, a tecnologia LED significa uma economia para os cofres do município, por consumir menos energia e ter baixa manutenção. “Agradeço ao deputado Carlão Pignatari, que deu toda a atenção e destinou recursos para Trabiju implantar o LED”, disse o prefeito Marcelo Fonseca.