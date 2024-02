Deputado Carlão Pignatari propõe lei para mudar nome de estação do metrô para “Butantã – USP” 

Projeto visa homenagear instituição de ensino e oferecer maior facilidade de localização a usuários.

O deputado Carlão Pignatari protocolou um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) para alterar de “Butantã” para “Butantã – USP” o nome da estação pertencente à Linha 4 – Amarela do metrô paulista. Entre os principais objetivos da proposta está homenagear a instituição de ensino, que completou 90 anos de existência, e facilitar a localização, principalmente a usuários eventuais do transporte.

O PL 26/2024 foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (7.fev) e agora passa a tramitar na Alesp, com possibilidade de ser aprovado ainda neste semestre. “A estação Butantã é um dos principais acessos ao campus da USP. Dar essa nova denominação à estação vai manter a relação do bairro com a cidade e consolidará o vínculo com essa renomada instituição de ensino”, disse o deputado.

Na justificativa do projeto, Carlão Pignatari informou que o sistema metroviário da capital paulista tem 91 estações distribuídas em mais de cem quilômetros de extensão, sendo responsável pelo transporte de mais de 5 milhões de pessoas por dia. “São muitas pessoas. Inúmeros desses locais guardam importantes significados e suas histórias se confundem com a história da cidade e seus moradores. É o caso da USP”, disse.

“Com 90 anos de importante produção acadêmica e de imensurável contribuição para o progresso, a USP, orgulho e patrimônio de São Paulo e do Brasil, foi eleita a melhor universidade da América Latina e Caribe, e está presente em oito cidades do Estado, abrigando quase 100 mil estudantes. Dar essa nova denominação vai ajudar na localização, como já ocorre na estação Higienópolis – Mackenzie e ocorrerá na futura estação PUC – Cardoso de Almeida, da linha 6 Laranja”, afirmou o deputado Carlão Pignatari.