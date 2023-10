Deputado Carlão Pignatari promove na Alesp audiência pública para tratar da crise financeira dos municípios  

Participarão do encontro nesta quinta-feira, prefeitos, vereadores, instituições de defesa dos municípios e representantes do governo paulista.

O deputado Carlão Pignatari (PSDB) promove, na próxima quinta-feira (19.out), a partir das 9h, no auditório Franco Montoro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), uma audiência pública para discutir a crise financeira dos municípios. Foram convidados prefeitos e vereadores, entidades de defesa dos municípios e representantes do governo estadual, para juntos buscarem soluções ao desafio.

“As dificuldades existem e todos nós sabemos. Mas agir diante dessas dificuldades e superá-las é um desafio que precisa do envolvimento de todos. Por isso essa audiência pública será importante. Vamos discutir os problemas, mas também as possíveis soluções, tudo isso com prefeitos, vereadores, instituições e representantes do governo. Será um grande encontro e o início da recuperação”, disse Carlão Pignatari.

Participam com palestras o subsecretário de Relacionamento com Municípios da Secretaria de Estado de Governo e Relações Institucionais, Rubens Cury; o secretário-diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), Sérgio Ciquera Rossi; o superintendente de Negócios da Desenvolve-SP, Luca Seeder Iacona; e o presidente do Crea-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo), Mamede Abou Dehn Jr.