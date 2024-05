Deputado Carlão Pignatari pede obra em rodovia para evitar acidentes e mortes em Descalvado 

Secretário estadual também proibiu fechamento de acesso em rodovia que corta a cidade de Ibaté.

O deputado Carlão Pignatari se reuniu nesta quarta-feira (8.mai) com o secretário de Estado de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, e pediu a construção de um dispositivo na Rodovia Deputado Vicente Botta (SP-215), para acesso ao distrito industrial de Descalvado, com o objetivo de evitar novos acidentes e mortes no local. O parlamentar apresentou ainda uma demanda do município de Ibaté, que foi prontamente atendida pelo secretário, impedindo o fechamento de um acesso ao município pela Rodovia Washington Luís (SP-310).

“A construção desse acesso é fundamental para as empresas instaladas no distrito industrial de Descalvado, e mais importante ainda para acabar com os acidentes que acontecem no local, muitas vezes com morte”, disse o deputado Carlão Pignatari. “É uma obra fácil de ser realizada e que vai oferecer segurança para todos, além de agilidade, rapidez, facilidade e a garantia de emprego, renda e economia para todos de Descalvado e região”, completou. No distrito, há ao menos 11 empresas com 300 empregados no total.

A construção do dispositivo de acesso também é necessário porque o retorno mais próximo está a 15 quilômetros de distância do ponto, com uma praça de pedágio no meio do trajeto. O valor da tarifa é de R$ 7,40. “O secretário nos atendeu e compreendeu toda a importância da obra. Ele informou que encaminhará a solicitação para análise, após manifestação da prefeitura. Esperamos que a obra seja realizada o quanto antes, com a urgência que necessita, para evitar mais danos”, disse o deputado Carlão Pignatari.

Também participaram da reunião o prefeito de Descalvado, Antonio Carlos Reschini, e os vereadores Vaguinho e Pinho, além de assessores. “Nós agradecemos todo esse apoio do deputado Carlão Pignatari. Sem essa intermediação, seria mais difícil levar essa questão para as autoridades estaduais. Vamos providenciar tudo o que for necessário para que essa obra seja feita o quanto antes”, disse o vereador Vaguinho, citando que a concessionária responsável pela rodovia já está construindo a terceira faixa no local, o que facilitaria a obra do dispositivo de acesso ao distrito industrial de Descalvado.

Ibaté

O deputado Carlão Pignatari também apresentou ao secretário Rafael Benini uma demanda do município de Ibaté. Há a ameaça de fechamento de um acesso ao município pela Rodovia Washington Luís. No entanto, o representante estadual anunciou que vai impedir qualquer ação no local sem uma profunda avaliação da pasta. A rodovia é concessionada e a fiscalização é feita por órgãos do governo paulista. O deputado agradeceu o atendimento e a compreensão do caso.