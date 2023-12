Deputado Carlão Pignatari participa de inaugurações em Magda e Nova Castilho 

Investimentos foram feitos em pavimentação de vicinal, pistas de caminhada e reforma e inauguração de praças.

O deputado Carlão Pignatari participou, nesta sexta-feira (8.dez), da inauguração de obras de infraestrutura, esporte e lazer em Magda e em Nova Castilho, na região noroeste paulista. Em Magda, foram entregues duas pistas de caminhada e a reforma da Praça Miguel Caselli (Igreja Matriz), enquanto que em Nova Castilho foi a inauguração da Praça Silvano Luiz de França e da pavimentação da vicinal de acesso a Nova Luzitânia e Santo Antônio do Aracanguá.

“Sou um deputado do interior paulista e sei das necessidades dos municípios e da população. Então, sempre busco ajudar os prefeitos e prefeitas, intermediando convênios com o governo do Estado para obras e investimentos. Podem continuar contando com meu apoio e meu trabalho, principalmente em projetos que acredito e que são de importância para o bem-estar da população”, afirmou o deputado.

Em Magda, as pistas de caminhada ganharam os nomes de “Michel de Paiva Rodrigues” e “Leonardo José Barbosa”. A reforma da praça, onde está uma das principais atrações da cidade, a fonte luminosa, foi elogiada pela população local. Autoridades municipais participaram das inaugurações e comemoram as conquistas para o município, além de agradecer ao deputado Carlão Pignatari pelo apoio.

Em Nova Castilho, 14 quilômetros de estrada vicinal foram pavimentados pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem), dentro do programa Novas Vicinais. O investimento ultrapassou R$ 22 milhões, gerando emprego e renda para dezenas de famílias. A obra vai garantir a segurança de todos os usuários, facilitando a locomoção das pessoas e o transporte da produção agropecuária local e regional.

Recentemente, outra pavimentação estratégica aconteceu no município de Nova Luzitânia, no contorno viário que faz ligação com a Rodovia Fioravante Bellini (SP-473), em uma extensão de 2,5 quilômetros. A via atende tráfego pesado de usinas que realizam moagem de cana-de-açúcar para produção de etanol e de açúcar.

“A pavimentação e recuperação de rodovias e estradas vicinais são fundamentais para o desenvolvimento das nossas cidades. Essas obras garantem maior facilidade e rapidez no escoamento da produção agropecuária, e segurança à todos os usuários, garantindo o direito de ir e vir, trafegar com tranquilidade e acessar outras localidades. Fico feliz e agradecido em contribuir com essas conquistas”, disse Carlão Pignatari.