Deputado Carlão Pignatari participa de inauguração de ponte em área rural de Pedranópolis 

Investimento intermediado pelo parlamentar junto à Defesa Civil Estadual foi de R$ 489 mil. O deputado Carlão Pignatari participou, nesta quinta-feira (1º.fev), da inauguração de uma ponte na área rural do distrito de Santa Isabel do Marinheiro, em Pedranópolis. O investimento, de R$ 489 mil, foi intermediado pelo parlamentar junto à Defesa Civil do Estado. É uma obra que vai garantir segurança e condição de tráfego a moradores do local e turistas que visitam a prainha da cidade, além de facilitar o escoamento da produção agropecuária e garantindo a fluidez de veículos e pessoas.

“Essa ponte é a garantia de segurança para todos que passam pelo local, desde os moradores dos bairros rurais dos Quirinos e Barra Seca, pra quem vai para a prainha aqui de Pedranópolis, para acesso a Macedônia. É uma obra de grande importância, que ajuda na produção do agronegócio, que gera riqueza e renda para as famílias e para o município. Quero agradecer a Defesa Civil do Estado e a todos que fizeram isso possível”, disse o deputado Carlão Pignatari.

Participaram da inauguração o prefeito de Pedranópolis, Marcos Adriano da Silva; a representante da Defesa Civil Estadual, major Cláudia Andreia Bemi; vereadores; e assessores, além da população. O prefeito agradeceu ao trabalho do deputado Carlão Pignatari e disse dos benefícios que a ponte vai trazer para a cidade. “Essa é uma conquista de todos. A ponte que existia estava numa condição muito perigosa, e agora temos mais segurança aqui”, disse Marcos.

A major Cláudia, diretora do Departamento de Proteção e Defesa Civil do Estado, representou o secretário-chefe da Casa Militar, Coronel PM Henguel Ricardo Pereira, e afirmou a alegria de participar da entrega da ponte. “Nós agradecemos a oportunidade em colaborar com os municípios nessas obras, que são tão importantes para a segurança, para combate e controle das chuvas e enchentes, de forma a evitar todo e qualquer prejuízo aos cidadãos”, disse ela.

Nos últimos quatro anos, Carlão Pignatari intermediou mais de R$ 7,5 milhões em investimentos para as Defesas Civis municipais do interior de São Paulo. Foram entregues kits com máquinas, ferramentas e equipamentos, além de veículos e viaturas. “As Defesas Civis dos nossos municípios precisam e merecem investimentos, porque o trabalho deles é fundamental em reduzir os efeitos das chuvas e enchentes, e também das queimadas que enfrentamos”, disse Carlão.