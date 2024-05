Deputado Carlão Pignatari participa de inauguração da ‘nova praça’ central de Novais 

Reforma e revitalização do espaço foram feitos com recursos intermediados pelo parlamentar.

O deputado Carlão Pignatari participou, no último sábado (18.mai), da inauguração da reforma e revitalização da praça central de Novais/SP. O recurso para a obra foi intermediado pelo parlamentar junto ao governo estadual. Participaram da cerimônia o prefeito Paulo Cesar Dias Pinheiro, a vice-prefeita Dorceli do Carmo Domingues Pinheiro, vereadores e autoridades locais e regionais, além da população.

“Estou muito feliz e agradecido em participar de mais essa inauguração em Novais. O recurso foi muito bem empregado. A praça ficou muito bonita e agradável, com iluminação, novos equipamentos e mais conforto. Parabéns ao prefeito Paulinho, à vice-prefeita e minha amiga Durce, e a todos que contribuíram para essa conquista. Estarei sempre à disposição de Novais para novas realizações”, disse Carlão Pignatari.

A Praça Lourenço Gil Martins recebeu piso intertravado e ambientalmente sustentável, porque facilita o escoamento da água de chuva para o solo. O coreto foi todo reformado, assim como os bancos. O espaço conta até com um pergolado. “Eu já fui prefeito e a primeira coisa que faço quando chego numa cidade é ver se está limpa e organizada. Novais está de parabéns. Contem sempre comigo”, afirmou o deputado.

O prefeito Paulinho agradeceu o apoio do deputado Carlão Pignatari na intermediação do recurso para reforma e revitalização da praça. “O Carlão Pignatari é um amigo de toda hora. Sempre que a gente precisa, ele está disposto a nos atender, levar nossos pedidos para o governador, marcar reuniões com os secretários. E todo esse trabalho a gente vê aqui, agora, na inauguração dessa bela praça”, afirmou.