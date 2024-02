Deputado Carlão Pignatari participa de entregas de obras em Mirassolândia

Investimentos conquistados pelo parlamentar estadual somam R$ 1,5 milhão

O deputado Carlão Pignatari participou, nesta sexta-feira (2.fev), em Mirassolândia, da entrega de quatro obras resultantes do seu trabalho na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e da intermediação junto ao governo estadual. Os investimentos somam R$ 1,5 milhão e garantem mais qualidade de vida, segurança, bem-estar e educação para a população.

Foram entregues a Cozinha Piloto Municipal, a iluminação da avenida Nilson Roberto Alves e a reforma da rodoviária –por meio de convênios intermediados pelo deputado junto ao governo do Estado–, e a reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil “Diva Teodoro”, no bairro Nova Macaúbas –resultado de emenda direta do parlamentar.

“Sou um deputado do interior paulista. Sei das necessidades das prefeituras e da população. Por isso, estarei sempre à disposição dos municípios para ajudar no que for possível. Aqui em Mirassolândia, garantimos diversos investimentos que vão melhorar a vida da população, como a creche, a iluminação da avenida, a cozinha piloto e a rodoviária”, disse Carlão.

Participaram das entregas a prefeita Célia Aparecida Fiamenghi dos Santos Matos, o vice-prefeito Aldo José Docusse, vereadores e vereadoras, e demais autoridades locais e da região, além da população. A prefeita e o vice-prefeito agradeceram a ajuda e parceria do deputado Carlão Pignatari com a cidade de Mirassolândia e sua população.

“Eu só tenho a agradecer ao deputado Carlão Pignatari por todo o apoio e ajuda para a nossa cidade. Ele está sempre disposto a ouvir nossas demandas e a nos ajudar. A gente sabe que podemos contar com você e você também sabe que sempre terá nosso apoio. Obrigado a todos e que mais investimentos possam chegar à nossa cidade”, disse a prefeita Célia.

“Mirassolândia tem um grande apoio na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e junto ao governo, que é o deputado Carlão Pignatari. Ele nos trouxe recursos em infraestrutura, na saúde, na educação. Por isso, nosso muito obrigado”, disse o vice-prefeito Aldo José. Servidores e a população presente nas entregas aplaudiram as manifestações e também agradeceram aos investimentos intermediados pelo parlamentar.