Deputado Carlão Pignatari participa de entrega de pontes a cidades do noroeste paulista 

Defesa Civil de municípios também receberão novas viaturas e equipamentos para atuação.

O deputado Carlão Pignatari participou, nesta segunda-feira (9.out), no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, da entrega de seis obras contra danos causados pelas chuvas. São pontes e travessias que foram construídas com recursos da Defesa Civil nas cidades de Floreal, Aparecida d’Oeste, São Francisco, General Salgado e Três Fronteiras.

Na ocasião, também foram anunciadas pelo governador Tarcísio de Freitas a aquisição de novas viaturas e equipamentos para as equipes de Defesa Civil de Américo de Campos, Fernando Prestes, Guzolândia, Ipiguá, Mendonça, Nipoã, Poloni e Três Fronteiras.

“Os eventos climáticos extremos estão cada vez mais recorrentes. Por isso, é de fundamental importância que as cidades estejam preparadas para agir, seja no atendimento das ocorrências ou na orientação da população. As obras preventivas e o fortalecimento das Defesas Civis vão ajudar em muito os municípios do interior”, disse Carlão Pignatari.

Em Floreal, foram construídas uma ponte sobre o córrego Quincas Inácio e uma travessia em aduelas sobre o córrego da Areia, todas em estradas vicinais. Já em Aparecida d’Oeste foi construída uma ponte na vicinal sobre o córrego do Jaú. Em São Francisco, a ponte sobre o córrego de mesmo nome está localizada a 370 metros da vicinal. A ponte em Três Fronteiras foi sobre o córrego Can Can, e a travessia em aduelas em General Salgado foi sobre o córrego Açoita Cavalo.

As viaturas que serão entregues aos municípios são picapes. Já os equipamentos são kits de combate a incêndio, motoserra e soprador. Segundo o governo, as entregas das novas aquisições devem ser feitas até o final deste ano. Desde janeiro de 2023, a Defesa Civil do Estado já entregou cem veículos e mais de 500 equipamentos para reforçar os serviços de proteção nos municípios.

As entregas simbólicas das obras contaram com a participação dos prefeitos municipais e representantes, além do secretário de Estado da Segurança Pública, Guilherme Derrite; Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab; e da Casa Militar e Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira.