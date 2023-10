Deputado Carlão Pignatari participa da entrega de moradias em Estrela d’Oeste 

Ao todo, nesta quinta-feira, foram entregues 165 casas em três cidades do noroeste paulista.

O deputado Carlão Pignatari participou, nesta quinta-feira (26.out), da entrega de 53 moradias em Estrela d’Oeste. A cerimônia contou com a participação do secretário-executivo da Secretaria de Estado da Habitação, Eli Correa Filho; do prefeito Marcos Antônio Lopes, o Barão; do vice-prefeito Pedro de Senzi, o Pedroca; do presidente da Câmara Municipal, vereador Vicente Romero; demais vereadores; e representantes da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), além da população.

“É sempre uma alegria participar da entrega de moradias para a população, porque é o sonho da casa própria se tornando realidade. Aqui em Estrela d’Oeste, são mais 53 famílias. É um novo futuro para todos, com mais prosperidade, dignidade e qualidade de vida”, disse o deputado. “O Estado de São Paulo é um dos únicos no Brasil que tem recursos próprios diretos para serem investidos em habitação. Além disso, o valor das casas pode ser subsidiado. Essa é uma conquista do povo e que merece ser mantida”, completou Carlão Pignatari.

A ordem de serviço para as obras foi dada em maio do ano passado. Na época, o deputado Carlão Pignatari também assinou o documento junto de diversas autoridades locais e regionais. As moradias integram o conjunto habitacional “ ngelo Parminondi”, onde 116 unidades habitacionais já foram entregues. A prefeitura doou o terreno e a CDHU realizou a obra. Antes da construção das casas, foram entregues obras de infraestrutura básica, como terraplanagem, acesso a água, esgoto, pavimentação asfáltica e iluminação.

Outras entregas

Nesta quinta-feira, também foram entregues unidades habitacionais em Santa Fé do Sul e Rubineia. Em Santa Fé do Sul, foram 52 moradias, enquanto que em Rubineia foram 60. Já em Santa Clara d’Oeste foi feito o sorteio de 61 casas, que deverão ser entregues aos moradores no próximo ano. “Espero que todas as famílias beneficiadas possam usufruir com saúde das novas casas, construir um lar cheio de paz, esperança e amor, afinal, é isso que une a todos. Amanhã teremos mais entregas de moradias pela região”, disse Carlão Pignatari.