Deputado Carlão Pignatari parabeniza Defesa Civil Estadual pelos 48 anos de existência 

Parlamentar participou das comemorações no Palácio dos Bandeirantes nesta quarta-feira.

O deputado Carlão Pignatari participou, nesta quarta-feira (17.abr), no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, das comemorações do 48º aniversário da Defesa Civil Estadual. Na ocasião, o parlamentar também participou da entrega de obras da corporação e ainda homenageou policiais militares de Sorocaba pela atuação no salvamento de vítimas da enchente registrada no começo do ano na cidade.

“Gratidão é a palavra que resume esses 48 anos da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Gratidão pelo trabalho incansável nas ações de orientação, prevenção e salvamento; gratidão pelo trabalho nas soluções modernas diante das necessidades atuais; gratidão pelo trabalho compartilhado com todas as prefeituras paulistas; e gratidão por contribuir com uma sociedade melhor para todos”, disse Carlão Pignatari.

No começo do mês, o deputado participou, junto com o governador Tarcísio de Freitas, do anúncio de construção de pontes e travessias, e da entrega de viaturas e obras da Defesa Civil para mais de 20 cidades do interior paulista. Os investimentos ultrapassam R$ 20 milhões e vão beneficiar milhares de pessoas com mais segurança, conforto, agilidade na locomoção e no transporte, e qualidade de vida.

“A Defesa Civil desempenha um papel enorme no Estado de São Paulo. Em todo o Estado, são 628 Defesas Civis. Estou feliz e agradecido de estar aqui hoje no Palácio dos Bandeirantes para participar dessa homenagem”, afirmou Carlão Pignatari, parabenizando o Secretário-Chefe da Casa Militar e Coordenador da Defesa Civil do Estado, coronel Henguel Ricardo Pereira, e o governador Tarcísio de Freitas.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo nasceu em fevereiro de 1976, após os resultados de intensas chuvas ocorridas em Caraguatatuba (1967) e dos incêndios nos edifícios Andraus (1972) e Joelma (1974). Sua atuação compreende cinco grandes etapas, sendo a prevenção, preparação (capacitação e treinamento), mitigação, resposta e recuperação, por meio de 19 coordenadorias regionais espalhadas pelo Estado.

Homenagens

Os policiais militares do 7º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), localizado em Sorocaba, foram homenageados com a Medalha da Defesa Civil. “A atuação dos policiais demonstrou força, determinação e garra, porque eles, apesar de todo o treinamento, não são os profissionais de resgate, mas agiram de imediato para impedir uma tragédia, e isso precisa ser enaltecido”, afirmou o deputado Carlão Pignatari.

Na entrega de obras, o parlamentar foi responsável pelo descerramento da placa de inauguração de uma ponte no município de Ribeira, localizado no extremo sul do Estado. Além da cidade, foi entregue uma ponte no distrito de Roseta, em Paraguaçu Paulista, e a obra de um muro de contenção no município de Itapirapuã Paulista, entre outras.