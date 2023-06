Deputado Carlão Pignatari garante reforma de unidade de saúde e construção de ponte em Aparecida d’Oeste 

Parlamentar também destinou recursos para reforma de estádio e obras de infraestrutura.

Aparecida d’Oeste, no interior paulista, é uma das poucas cidades do Estado de São Paulo a ter uma sala de vacinação nos moldes sugeridos pelo Ministério da Saúde. A conquista foi garantida com recursos destinados pelo deputado Carlão Pignatari para reforma e ampliação da UBS (Unidade Básica de Saúde) central da cidade.

Ao todo, Aparecida d’Oeste recebeu, nos últimos quatro anos, mais de R$ 22 milhões em investimentos intermediados pelo deputado. Os recursos foram aplicados em diversas áreas, desde saúde e educação, passando pelo social e infraestrutura. Se somados os valores da recuperação das vicinais, o montante chega a R$ 56 milhões.

“Sou um deputado do interior paulista e conheço a realidade das cidades e da população. Quando tem um projeto bom, sou o primeiro a apoiar. Foi assim em Aparecida d’Oeste. Fico feliz e agradecido em contribuir com a saúde do município, com a reforma e ampliação do centro de saúde e com a moderna sala de vacinação”, afirmou Carlão Pignatari.

Além da reforma e ampliação do centro de saúde central, o município vai ganhar, em breve, uma ponte sobre o córrego Jaú. A travessia anterior apresentava problemas sempre que chovia. Agora, a nova ponte, em concreto, vai garantir mais segurança e fluxo para os motoristas e passageiros, e facilitar o transporte da produção agropecuária local. “A ponte já está em obras e a expectativa é de terminar até o final do ano”, disse o deputado.

O estádio municipal foi inteiramente reformado. Além da nova pintura, o gramado foi trocado. Para evitar furtos e depredações, câmeras de vigilância foram instaladas no local. Agora, praticar futebol no espaço ficou bem melhor. Além de campeonatos, o estádio recebe crianças e adolescentes para a prática do esporte oferecida por professores da prefeitura.

Mais

Ainda na área da saúde, o deputado Carlão Pignatari foi responsável por intermediar R$ 120 mil para a Santa Casa de Aparecida d’Oeste. O recurso foi usado na aquisição de camas hospitalares e insumos. Para o custeio dos serviços no setor, foram repassados R$ 250 mil. Além disso, uma van para transporte de pacientes foi entregue ao município.

Na área da educação, o parlamentar entregou um ônibus escolar. Na infraestrutura, conseguiu o recapeamento de vias do bairro Sol Nascente. Além disso, Carlão Pignatari conquistou um caminhão-pipa para a cidade. “Quero reafirmar aqui meu compromisso com Aparecida d’Oeste e todos os municípios do noroeste paulista. Estou à disposição e podem contar comigo”, afirmou o parlamentar.