Deputado Carlão Pignatari garante melhorias na Cachoeira de São Roberto, em Pontes Gestal

Atrativo turístico recebeu novos banheiros, calçamento e reforma geral.

Um dos maiores atrativos turísticos do noroeste paulista, a Cachoeira de São Roberto, em Pontes Gestal, está de cara nova. Com atuação direta do deputado Carlão Pignatari, o espaço ganhou novo calçamento e novos banheiros, além de uma reforma geral. O investimento se soma a outros que o parlamentar já trouxe para o município, incluindo a recuperação de estradas vicinais.

“Investir em turismo é garantir toda uma cadeia de economia sustentável. A gente gera emprego e renda para muitas famílias, alimenta o comércio, proporciona lazer para a população e muitas outras vantagens. O interior de São Paulo é forte na área de turismo e, eu, como deputado, trabalho para trazer ainda mais desenvolvimento para a região”, disse Carlão Pignatari.

Na Cachoeira de São Roberto, onde antes era terra, foi colocado um pavimento ambientalmente correto, que permite a água da chuva infiltrar o solo, sem que haja impermeabilização. Os quiosques foram reformados e pintados, e houve poda de árvores. Os banheiros também ganharam novos equipamentos. “A população agora precisa usar”, afirmou o deputado.

Investimentos

Os recursos intermediados pelo deputado Carlão Pignatari para ações no município de Pontes Gestal somam quase R$ 3,5 milhões nos últimos dois anos. Se for considerar os investimentos para recuperação das estradas vicinais do bairro do Anil e a ligação com Cardoso, os repasses chegam a R$ 60 milhões. “Estamos levando desenvolvimento para Pontes Gestal”, disse o parlamentar.

No ano passado, Carlão Pignatari conseguiu destinar para a cidade R$ 50 mil para custeio de serviços de saúde e uma van para o transporte de pacientes. Pontes Gestal recebeu ainda um ônibus e uma viatura para patrulha rural. “Sou um deputado do interior e quero reafirmar meu compromisso com as cidades e com a população, principalmente de Pontes Gestal”, disse Carlão.