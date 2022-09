Deputado Carlão Pignatari faz campanha em mais cinco municípios do noroeste paulista nesta terça-feira

Presidente da Alesp se encontrou prefeitos e lideranças, após participar de grande encontro com Rodrigo Garcia.

O deputado estadual e candidato à reeleição Carlão Pignatari participou de encontros com lideranças da região noroeste do Estado de São Paulo nesta terça-feira (20). Ele passou por Mirassol, Ibirá, Bady Bassit, Jaci e Matão, onde recebeu o apoio de prefeitos, vereadores e eleitores.

Pela manhã, o deputado esteve em Mirassol e participou de uma caminhada com o prefeito Edson Ermenegildo. “Apoio meu amigo Carlão Pignatari, um amigo de longa data que teve uma atenção especial com nosso município ao longo desta administração”, destacou Ermenegildo.

Em seguida, Carlão passou por Ibirá e circulou pelas principais ruas da cidade, acompanhado pelo prefeito Edvard Colombo e demais lideranças. O prefeito elogiou os esforços prestados pelo deputado e declarou apoio à sua reeleição. “É uma honra muito grande receber o nosso deputado Carlão Pignatari, e agradecer essa enxurrada de recursos que ele colocou, para pavimentação, recape, turismo, assistência social, saúde e educação”, disse Colombo.

No período da tarde, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo também fez carreata até a praça central de Bady Bassit. O presidente da Câmara Municipal, vereador Paulino da Porcada, mostrou o seu apoio à reeleição de Carlão. “O Carlão sempre nos recebeu de portas abertas na Alesp e também trouxe muitos recursos para nosso município”, afirmou.

O parlamentar encerrou sua agenda com mais dois compromissos na região: uma visita à Associação Lar São Francisco de Assis, em Jaci, e encontro com lideranças do município de Matão.

Rodrigo Garcia

Carlão Pignatari esteve presente, na noite desta segunda-feira (19), em um grande encontro com o governador de São Paulo e candidato à reeleição Rodrigo Garcia. Participaram do evento mais de 500 prefeitos e 2.000 vereadores paulistas. O evento aconteceu em um centro empresarial, na capital paulista.

“Ao meu lado eu tenho um exército de homens e mulheres que me ajudam a governar esse Estado. E agora, mais do que nunca, eu preciso de cada um e de cada uma que está aqui presente. É agora que a população está olhando para São Paulo, é agora que a população está vendo a importância dessa eleição para o futuro do nosso Estado”, afirmou Garcia.

“Mais de 2.500 pessoas entre prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vereadores, deputados federais e estaduais, e ex-prefeitos se reuniram ontem para reforçar uma coisa: nós estamos com Rodrigo Garcia e sabemos que ele é o melhor para São Paulo”, acrescentou o presidente da Alesp, em suas redes sociais.