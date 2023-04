Deputado Carlão Pignatari é nomeado integrante de três comissões da Alesp 

Nesta terça-feira, ele comandou a reunião da CFOP que elegeu os novos presidente e vice-presidente.

O deputado Carlão Pignatari foi nomeado integrante de três comissões permanentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Pelos próximos dois anos, ele será membro efetivo nas comissões de Finanças, Orçamento e Planejamento (CFOP), e de Transportes e Comunicações (CTC), e membro suplente na Comissão de Educação e Cultura (CEC).

“Estou muito feliz em integrar as comissões e contribuir com o desenvolvimento de políticas públicas efetivas para o nosso Estado de São Paulo. Vou usar minha experiência como deputado no quarto mandato e prefeito por dois mandatos seguidos para defender a população e por um Estado mais justo e desenvolvido, com mais oportunidades e qualidade de vida”, disse Carlão.

Nesta terça-feira (18), Carlão Pignatari presidiu a reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento que elegeu os deputados Gilmaci Santos e Luiz Cláudio Marcolino como presidente e vice-presidente, respectivamente. A CFOP é uma das principais comissões da Alesp, sendo responsável por analisar projetos que envolvam o orçamento estadual.

A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento terá suas reuniões às terças-feiras, às 14h. Ao todo, são 11 integrantes efetivos e 11 suplentes. Os demais membros efetivos são os deputados Alex de Madureira, Enio Tatto, Oseias de Madureira, Fabiana Barroso, Dirceu Dalben, Rafael Saraiva, Itamar Borges e Ricardo França.

Já a Comissão de Transportes e Comunicações analisa projetos sobre rodovias, ferrovias, aeroportos e rios e oceano, além de analisar a indicação de diretores para a agência estadual responsável por fiscalizar prestadoras de serviço de transporte no Estado. Na área de Comunicações, estuda o desenvolvimento e carências do setor, e políticas para ampliação no Estado.

A Comissão de Educação e Cultura compete opinar sobre proposições e assuntos que digam respeito à educação e ao ensino fundamental, médio e superior, de entidades públicas e particulares, e assuntos culturais, inclusive artísticos, bem como sobre a organização ou reorganização das repartições de administração direta ou indireta aplicadas a esses fins.