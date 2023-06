Deputado Carlão Pignatari conquista recape, areninha e reforma de praça e estádio em Palmeira d’Oeste 

Nos últimos quatro anos, município recebeu mais de R$ 14 milhões em investimentos.

O município de Palmeira d’Oeste, no interior do Estado de São Paulo, conquistou, nos últimos quatro anos, mais de R$ 14 milhões em investimentos intermediados pelo deputado Carlão Pignatari. O maior volume, de R$ 10 milhões, foi para a recuperação da vicinal que dá acesso a Dirce Reis. Outras vicinais na região também receberam recapeamento, aumentando a segurança dos motoristas e passageiros, e facilitando o fluxo de mercadorias, principalmente da produção agropecuária.

“O programa estadual para recuperação das vicinais foi o maior da história de São Paulo. Foi um trabalho conjunto entre os deputados da Alesp e o governo paulista. No interior, muitas vicinais estavam com o asfalto ruim. Por isso, indicamos ao governo para que as obras fossem feitas. Hoje, temos vicinais com asfalto de qualidade, onde motoristas e passageiros podem trafegar com segurança e tranquilidade. Isso é investimento e gera emprego e renda para milhares de famílias”, afirmou Carlão Pignatari.

Além da recuperação de rodovias e estradas vicinais, o deputado intermediou recursos para o recapeamento de vias da cidade, para a implantação de uma Areninha de Esportes, e para a reforma da praça central e do estádio. A praça ganhou novas instalações e ficou muito mais agradável, principalmente à noite, com a iluminação especial. O estádio também está passando por melhorias. “Fico feliz em contribuir com o desenvolvimento e melhorias para a população de Palmeira d’Oeste”, disse Carlão.

Com o apoio do parlamentar, Palmeira d’Oeste também recebeu um caminhão caçamba, uma viatura para patrulha agrícola e um ônibus escolar. Na área da saúde, Carlão Pignatari também destinou, no ano passado, R$ 50 mil para custeio de serviços. “Sou um deputado do interior e sempre estarei à disposição das cidades para bons projetos e melhoria da qualidade de vida da população. Quero aqui reafirmar esse compromisso com todo o interior paulista”, disse Carlão Pignatari.