Deputado Carlão Pignatari apresenta demandas da educação ao governo do Estado 

Reunião realizada na Capital contou com a participação de prefeitos e representantes de municípios.

O deputado Carlão Pignatari apresentou, nesta quinta-feira (29.jun), ao governo estadual, demandas na área da educação, como construção de novas salas de aula e reforma de quadras de esportes, para sete municípios do interior paulista. Os projetos já estão encaminhados, porém, em fases diferentes. O objetivo é acelerar a tramitação e entregar as obras o quanto antes para a população.

“As demandas por infraestrutura educacional são grandes e precisamos atendê-las com a máxima urgência. Nossas crianças, jovens e adolescentes já tiveram muitos prejuízos na educação por causa da pandemia. Agora precisamos de soluções rápidas e eficientes. Agradeço ao governo estadual pela compreensão e atendimento às demandas”, disse o deputado Carlão Pignatari.

A reunião foi realizada na sede da Secretaria de Estado da Educação, na Capital, e contou com a participação de prefeitos e representantes dos sete municípios: Icém, Sebastianópolis do Sul, Gastão Vidigal, Valentim Gentil, Irapuã, Mendonça e Novais. O secretário-adjunto da pasta, Vinicius Neiva, recebeu a todos, incluindo assessores do parlamentar.

Projetos

Na Escola Estadual João Ribeiro da Silveira, em Icém, está em andamento a reforma da quadra. Já na Escola Estadual Gentila Guizzi Pinatti, em Sebastianópolis do Sul, está prevista a construção de novas três salas de aula. Em Gastão Vidigal, há projeto para ampliação de duas salas de aula na Escola Estadual Profª. Tereza Valverde Cardoso Tirapel, enquanto que em Valentim Gentil o objetivo é construir quatro novas salas de aula na Escola Estadual Profº Cícero Usberti.

Em Irapuã, o projeto é a instalação da cobertura da quadra escolar e a construção de um refeitório. No município de Mendonça, está em fase de licitação a construção de muro na Escola Estadual Nicota de Souza. Além disso, há o pedido para ampliação de quatro salas de aula e aquisição de equipamentos de informática. Já em Novais, o objetivo é a construção de uma nova unidade escolar para os estudantes do município.

“Tenho certeza de que o governador Tarcísio de Freitas e o secretário da Educação, Renato Feder, e toda sua equipe, vão se empenhar em nos ajudar a acelerar essas demandas. A educação é o bem mais valioso de um Estado e de uma Nação. Agradeço a todos pela compreensão e fico feliz em ajudar. Meu mandato como deputado da Alesp está à disposição para todos”, afirmou Carlão Pignatari.