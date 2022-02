Deputado Carlão Pignatari anuncia recursos para ampliação de posto de saúde e reforma de praça em Orindiúva

Investimento de R$ 1,1 milhão foi intermediado pelo deputado junto ao governo do Estado.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, anunciou a liberação de R$ 1,1 milhão junto ao governo paulista para ampliação do posto de saúde e revitalização de uma praça, em Orindiúva.

A prefeita da cidade, Mireli Martins, agradeceu o deputado pela conquista dos recursos. “Com a chegada desses recursos, que são de muita importância para o nosso município, revitalizaremos espaços para melhor atender a população. Agradeço imensamente o apoio do deputado Carlão Pignatari e ao governo do Estado, por esse anúncio que nos deixou bastante felizes. Com essa parceria, nossa cidade e nossa gente só têm a ganhar. São investimentos em saúde e qualidade de vida”, disse Mireli.

Do total liberado para Orindiúva, R$ 500 mil serão aplicados na reforma e ampliação do posto de saúde, com melhorias principalmente nos setores de Farmácia e Emergência.

No caso da praça “Jair Nunes dos Santos”, no bairro São Benedito, serão aplicados R$ 600 mil na revitalização, com a construção de banheiros e quiosques, plantio de árvores e instalação de parque infantil. De acordo com a prefeita Mireli Martins, a expectativa com as obras é impulsionar o empreendedorismo local e a geração de empregos e renda.

O presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari, falou sobre a satisfação em ajudar o município e a importância das obras para toda a população. “Sabíamos dos anseios dos moradores do bairro São Benedito pela revitalização dessa praça e, também, de todo povo de Orindiúva, quanto às melhorias no posto de saúde, que é uma prioridade. Saibam que podem contar comigo! Obter tais conquistas é sempre muito gratificante”, disse.