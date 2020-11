Deputado Carlão Pignatari anuncia a publicação do edital para construção da Clínica Veterinária em Votuporanga

O município foi contemplado pelo Programa Meu Pet, do Governo de São Paulo, com a colaboração do parlamentar; investimento será de 4,9 milhões.

O Governo do Estado de São Paulo publicou, no último sábado (14), o edital de chamamento para a construção de Clínica Veterinária em Votuporanga. O investimento será de R$ 4,9 milhões para as obras e R$ 500 mil em equipamentos. As unidades vão oferecer consultas, tratamentos clínicos, cirúrgicos e internações, além de uma infraestrutura moderna com Raio-X, ultrassom veterinário e equipamentos de análise laboratorial.

A obra faz parte do programa “Meu Pet”, da Secretaria Estadual da Saúde, que visa firmar parcerias com as prefeituras para construção e manutenção de clínicas veterinárias públicas. O Governo do Estado, que contemplou neste primeiro momento Votuporanga e Araçatuba, irá financiar as obras e equipamentos. Os municípios ficarão responsáveis pelo custeio de recursos humanos e insumos. Em contrapartida, Votuporanga fez a doação de uma área de 3.446,37 m² localizada na Avenida Prefeito Mário Pozzobon para a construção da clínica.

“Votuporanga foi contemplada pelo bom atendimento e histórico de defesa e combate aos maus tratos a animais. A partir do ano que vem, esperamos que essa clínica esteja em funcionamento para dar um tratamento ainda melhor para os pets”, destacou o líder do governo, deputado Carlão Pignatari.

O parlamentar também parabenizou o prefeito, João Dado, e a presidente do Fundo Social, Mônica, pela importante conquista e trabalho pela causa animal. “Votuporanga, através de um esforço do deputado Carlão e da equipe da prefeitura, conquistou essa importante obra. Votuporanga tem lugar de destaque na proteção da vida animal, a partir da inauguração da Clínica será referência no estado ”, destacou o prefeito.

Carlão também agradeceu ao governador, João Doria, ao vice-governador, Rodrigo Garcia e toda a equipe da Secretaria da Saúde, em nome da Coordenadora de Defesa da Saúde Animal, Rebecca Politti.