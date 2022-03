Deputado Carlão abre a primeira audiência pública da Alesp sobre o orçamento estadual para 2023  

Encontro realizado em Mira Estrela, teve recursos para turismo entre as principais reivindicações da região; ao todo, 29 municípios sediarão atividades.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, abriu os trabalhos da primeira audiência pública da instituição, sobre o orçamento estadual para 2023, realizada na noite desta quinta-feira (17.mar), em Mira Estrela.

Ao todo, 29 municípios paulistas sediarão os encontros, que serão conduzidos pelo presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, deputado Gilmaci Santos, e pelo deputado Enio Tatto. Nesta sexta-feira (18), foi a vez das cidades de São José do Rio Preto, às 10 horas, e Barretos, às 19 horas. A previsão de encerramento das audiências é 30 de maio.

“Na nossa gestão, temos buscado descentralizar as ações das cidades consideradas sede das regiões administrativas, por isso, Mira Estrela, entre outros municípios menores, estão inseridos neste calendário. Essas audiências públicas que a Alesp realiza, busca resolver os problemas que o Estado tem. O governo faz investimentos em diversas áreas, mas a gente sabe que os municípios ainda precisam muito de ajuda”, explicou Pignatari.

Turismo

Os pedidos para investimentos na área do turismo dominaram as demandas apresentadas durante o encontro em Mira Estrela. O município é banhado pelo rio Grande, na divisa com o estado de Minas Gerais.

Gleice Castrequine, secretária de Turismo local, falou sobre a praia fluvial da cidade, principal atrativo turístico da região. “Precisamos da parceira do Estado para que a gente possa investir e potencializar nossos atrativos”.

Ela ainda propôs aos parlamentares o investimento em capacitação profissional para atuação na área. “Precisamos do investimento para preparar as pessoas que estão aqui no município e assim, gerar mais empregos por meio do turismo”.

O prefeito de Rubinéia, professor Lugato, que representa outra cidade da região banhada por rio, o Paraná, fez coro ao pedido de recursos para o turismo. “Temos um potencial imenso, com 60 quilômetros a beira do segundo maior rio do Brasil, mas que está em uma situação de dormência. O turismo é, sem dúvida, o nosso maior gerador de emprego e renda”, disse.

Destacaram-se, também, reivindicações pela inclusão de mais cidades como MIT (Munícipio de Interesse Turístico), para destinação de recursos para o turismo na região, e pedidos de recursos para a saúde e para o tratamento de lixo.

A participação nas audiências públicas pode ser presencial ou via internet, pela Rede Alesp na TV e Youtube. Os interessados devem se inscrever no site da Assembleia (www.al.sp.gov.br), no ícone “Audiências Públicas do Orçamento”, e seguir as orientações para enviar suas demandas e sugestões.

No dia da audiência da região correspondente, o link da plataforma Zoom será encaminhado no e-mail informado no formulário de inscrição. No mesmo ícone, o cidadão pode enviar sugestões ao Orçamento.