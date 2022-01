Deputado Arlindo Chinaglia visita Votuporanga nesta quarta-feira 

Para fechar essa passagem pela cidade, parlamentar deve se reunir com correligionários às 16h30 no Diretório local do Partido dos Trabalhadores.

O deputado federal Arlindo Chinaglia (PT/SP) cumpre agenda em Votuporanga/SP nesta quarta-feira (26). No início da tarde deve atender a imprensa e visitar lideranças políticas no município, em seguida, por volta das 16h30 deve se reunir no Diretório do PT com correligionários. Diretório fica na Rua Minas Gerais, Nº 3696, no Centro.

Arlindo Chinaglia Junior, que é médico por formação, é um dos fundadores e filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1980 e, de lá pra cá, é deputado federal por São Paulo há sete mandatos, sendo presidente da Câmara dos Deputados entre 2007 e 2009. Foi também deputado estadual do mesmo Estado e Presidente do Parlamento do Mercosul.