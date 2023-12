Dengue: Votuporanga confirma três novos casos de variante desaparecida há 15 anos no noroeste paulista 

Pacientes são mulheres de 10, 23 e 41 anos; cidade contabiliza oito casos de dengue sorotipo 3, até esta quinta-feira (7). Mutirão de combate à Dengue ocorre neste sábado no bairro Vila Paes.

Votuporanga/SP confirmou mais três casos de dengue sorotipo 3, variante que estava desaparecida do noroeste paulista há 15 anos, em um boletim divulgado nesta quinta-feira (7.dez). A cidade totaliza oito casos da doença.

Conforme a Secretaria de Saúde, as pacientes são três mulheres, sendo uma de 10 anos, moradora da região Leste; uma gestante de 23 anos, moradora da região Sul; e outra de 41 anos, da região Oeste. Todas estão em casa e em bom estado de saúde. Os novos casos são monitorados pela Vigilância Epidemiológica.

Outros casos

O primeiro caso foi detectado em uma mulher, de 34 anos, no dia 1º de novembro, que chamou a atenção por causa da intensidade dos sintomas clássicos da doença, como febre, vômito, dor e manchas vermelhos pelo corpo, além do sangramento pela urina e pelo nariz.

Os outros três casos foram confirmados no dia 17 de novembro. Todos os diagnósticos foram identificados em um bairro na região Sul da cidade e as pacientes passam bem.

O quinto caso foi confirmado pela cidade no dia 1º de dezembro, em uma paciente de 23 anos, moradora da região Norte. Ela também está com bom estado de saúde.

Tipos de Dengue

Desde a confirmação do primeiro caso de DENV3 (sorotipo 3 do vírus da Dengue) em Votuporanga, a Secretaria da Saúde vem reforçando que não é possível falar da gravidade do sorotipo só pelas manifestações clínicas. Afinal, qualquer um dos sorotipos do vírus da Dengue pode causar infecções assintomáticas, leves, graves ou óbitos. Apesar disso, os dados mostram que os sorotipos 2 e 3 são considerados mais virulentos. “Qualquer um dos sorotipos pode causar dengue grave na primeira infecção, porém, na maior parte das vezes, os casos graves acontecem na segunda ou terceira infecção”, explicou a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

Sintomas

Os sintomas são comuns para todas as variantes do vírus, incluindo febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, náuseas, manchas avermelhadas pelo corpo, entre outros. O importante é se atentar aos sinais de gravidade, como: dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes e sangramentos (nariz, boca, urina ou fezes). Ao perceber qualquer sintoma, a orientação da Secretaria é para que o cidadão procure atendimento médico na unidade de saúde mais próxima.

Mutirão de combate à Dengue deste sábado será no bairro Vila Paes

Em mais uma ação de intensificação no combate à Dengue, neste sábado (9), agentes de saúde da Secretaria da Saúde de Votuporanga percorrerão casas do bairro Vila Paes, das 7h às 13h. Na ocasião, os agentes oferecerão orientações de medidas de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti e farão também a preparação para o bairro receber o serviço de nebulização veicular noturna que ocorrerá nas noites de segunda (11), terça (12) e quarta-feira (13), das 18h30 às 22h.

“É de extrema importância que a população deixe os agentes realizarem o trabalho para controle da doença no município e, acima disso, cuide do seu quintal para eliminar objetos que possam acumular água. Estamos vivendo dias de intenso calor e com chuvas volumosas, combinação perfeita para a proliferação dos mosquitos transmissores da doença”, concluiu Ivonete Félix.

As principais medidas de prevenção são:

– Deixar a caixa d’água bem fechada e realizar a limpeza regularmente;

– Retirar dos quintais objetos que acumulam água;

– Cuidar do lixo, mantendo materiais para reciclagem em saco fechado e em local coberto;

– Eliminar pratos de vaso de planta ou usar um pratinho que seja melhor ajustado ao vaso.