Dengue: Valdecir Lio cobra moradores que não limpam quintais 

Em sua fala na última sessão ordinária, o vereador desabafou. “Não é possível esse cenário de sujeira”.

Preocupado por conta dos milhares de casos, das mortes e do esforço do Poder Público no combate à dengue, o vereador Valdecir Lio (MDB) utilizou seu tempo de fala na 17ª sessão ordinária da Câmara, desta segunda-feira (16.mai), para questionar alguns moradores que parecem ignorar a epidemia e resistem de limpar os seus quintais.

O parlamentar citou exemplos e mostrou imagens de imóveis que se tornaram pequenos depósitos clandestinos de lixo, em meio a bairros residenciais. “Peço Providências. É inconcebível que após arrastão da limpeza e tantos esforços que persista esse cenário de sujeira e de perigos à saúde de todos”. Em seguida, emendou. “Não é possível esse cenário de sujeira”.