Dengue: Secretaria da Saúde realiza primeiro mutirão do ano em Simonsen 

No ano passado, Votuporanga registrou duas mortes e 1.051 casos de dengue. Ação é para intensificar o controle e eliminação de focos e criadouros; haverá nebulização veicular noturna.

Tipicamente chuvoso em nossa região, o mês de janeiro acende o sinal de alerta que devemos redobrar o cuidado devido ao aumento do número de casos de Dengue. Em ação ao combate para intensificar o controle e eliminar focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença e também Zika e Chicungunya, agentes da equipe da Vigilância Ambiental, da Secretaria da Saúde, percorrerão nesta sexta-feira (7), casas e ruas de Simonsen das 7h às 13h, recolhendo criadouros e orientando a população; haverá também no período noturno, nebulização veicular em parceria com a Sucen.

A nebulização, com início previsto para 18h30 e término às 22h, ocorrerá nesta sexta-feira (7) e na próxima semana, nos dias 10 e 11. Durante a pulverização, não há necessidade que os moradores fiquem para o lado de fora de suas casas, mas que deixem portas e janelas abertas para que a fumaça entre para poder eliminar as fêmeas do mosquito Aedes aegypit, pois são elas que fazem o Repasto Sanguíneo, que é a sucção do sangue no ser humano e, assim, fazer com que ocorra o amadurecimento dos ovos; importante proteger frutas e alimentos, comedouros e bebedouros de animais de estimação e gaiolas de pássaros.

Com a crescente situação de novos casos de síndromes gripais, os consultórios municipais passam a ser os locais de atendimento ao surgimento dos primeiros sintomas, como febre, dor muscular, articular e de cabeça, ao redor dos olhos, enjoo, vômito e perda de apetite e paladar os munícipes devem procurar os consultórios municipais. Além de casos de dengue, as unidades básicas de saúde também continuam atendendo consultas de rotina e acompanhamentos médicos.

Simonsen

No final do mês de dezembro, juntamente com a Secretaria da Cidade, de Obras e a Saev Ambiental, foi realizada uma ação que recolheu objetos que servem para a proliferação da larva do mosquito; ao todo foram retirados cinco caminhões de materiais inservíveis.

Casos

De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica, da Secretaria da Saúde, desde o início do ano até o momento, não há casos positivos e 20 estão sob investigação em Votuporanga. No ano passado, Simonsen registrou 68 casos positivos, enquanto que em Votuporanga, 983 pessoas contraíram a doença, além do óbito de dois homens com comorbidades, um de 36 anos, no mês de abril e outro de 76 anos, em agosto.

Prevenção

Como medidas preventivas, a orientação é manter os cuidados permanentemente em seus domicílios, como deixar os quintais sempre limpos; verificar recipientes como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas que possam acumular água; limpar calhas; tampar caixas d’agua e utilizar produtos como detergente e sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos, para evitar a proliferação do vetor. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais com água, bucha e sabão.