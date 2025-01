Dengue: Hospital de Base realiza Fórum com 200 profissionais de saúde da região

Objetivo do encontro foi discutir estratégias de enfrentamento e manejo clínico da doença, com foco em evidências científicas e necessidades regionais.

Ciente de sua condição de referência para o noroeste paulista e de sua responsabilidade em disseminar conhecimento às equipes de saúde da região, a Funfarme – Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto, através do Hospital de Base, tomou a iniciativa de realizar, nesta sexta-feira, o Fórum Regional para Fortalecimento das Ações na Epidemia da Dengue. O evento teve por objetivo discutir estratégias de enfrentamento e manejo clínico da doença, com foco em evidências científicas e necessidades regionais.

O Fórum reuniu mais de 200 pessoas participantes, entre lideranças e representantes do Departamento Regional de Saúde (DRS 15) e das secretarias municipais de saúde de dos 102 municípios sob a jurisdição do DRS 15. Entre as autoridades que compareceram, estavam o secretário municipal de Saúde de Rio Preto, Dr. Rubem Bottas, e Dr. Manoel Pedro Reverendo Vidal Neto, representando o diretor do DRS 15, Dr. André Luciano Baitello. Os dois integraram a mesa de abertura do Fórum, juntamente com o diretor executivo da Funfarme, Dr. Jorge Fares, e o chefe do Serviço de Infectologia do Hospital de Base, Prof. Dr. Irineu Luiz Maia.

Entre os temas abordados nas palestras, destacaram-se o cenário epidemiológico mundial, a situação da dengue no Estado de São Paulo, em São José do Rio Preto e nos demais 101 municípios sob jurisdição do DRS 15, e dados epidemiológicos da Funfarme e manejo clínico da dengue.

Dra. Cássia Fernanda Estofolete, médica infectologista do HB e membro do Comitê de Enfrentamento Dengue na Funfarme, abriu as palestras abordando “Manejo clínico da dengue nos níveis de atenção à saúde”.

Em seguida, Dra. Mônica Regina Bocchi, Grupo de Vigilância Epidemiológica XXIX – São José do Rio Preto, abordou a situação epidemiológica da dengue no Estado e na região do DRS 15.

Na terceira palestra do dia, Dra. Andreia Francesli Negri, coordenadora da Vigilância em Saúde de Rio Preto, apresentou as estratégias adotadas pela cidade para mitigação da doença.

Encerrando as palestras, Dra. Maria Lúcia Salomão, coordenadora do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia da Funfarme, prestou informações para ação na situação emergencial da dengue.

Ao final, foi formada “mesa de discussão” formada por Dr. Manoel Pedro, Dr. Rubem Bottas, Dras. Mônica Regina Bocchi, do Grupo de Vigilância Epidemiológica 29, Cássia, Andreia Negri e Maria Lúcia para, envolvendo a plateia, discutirem as estratégias de mitigação da doença nos municípios.

“O evento foi uma oportunidade única para compartilharmos todos os presentes compartilharem as suas experiências para que possamos alinhar nossas condutas, baseadas nas melhores práticas, e vencermos essa epidemia porque ela não pode ser maior do que a nossa região”, afirmou a Dra. Fernanda Quintino, médica emergencista, responsável administrativa pela Emergência Clínica do HB e membro do Comitê.

Dra. Cássia destacou outro aspecto que justifica a relevância deste evento para a saúde da região. “Nesta epidemia, constatamos cada vez mais pacientes jovens e crianças doentes e chegando aos nossos hospitais com quadro mais grave. Também os pacientes apresentam quadro de queda de plaquetas muito pronunciado e, muitas vezes, severo. Daí a importância de alinharmos nossas ações para melhorarmos ainda mais a assistência aos pacientes”, declarou a infectologista.

Este Fórum Regional não é a primeira iniciativa da Funfarme. Nos últimos dias, seu Comitê já realizou quatro eventos online de atualização do manejo clínico da dengue para mais de 350 médicos do corpo clínico da instituição e das cidades da região.

O Hospital de Base também lançou, no início da epidemia, a campanha “A Dengue Não é Mais Forte Que Uma Cidade Inteira. Elimine essa ameaça da sua vida!” através da qual promove a conscientização e o engajamento da comunidade médica assistencial, interna e externa, no combate à doença.

“A campanha tem como foco a importância da conduta adequada em relação ao atendimento de pacientes durante a epidemia, e no seguimento dos protocolos médicos estabelecidos, reforça o papel da instituição como referência em saúde”, destaca Lu Rocha, Gerente de Marketing e Comunicação do Complexo.

Com estas ações, a Funfarme reafirma seu compromisso com a saúde da comunidade, promovendo a conscientização, prevenindo a proliferação do Aedes aegypti e reduzindo os impactos da dengue, com ênfase na conduta dos colaboradores no atendimento aos pacientes e no cumprimento dos protocolos médicos estabelecidos.

