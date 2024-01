Dengue: 1ª nebulização veicular do ano ocorre nesta semana 

Ação será nos bairros Parque das Nações e Morini; haverá carro de som com orientações à população.

Dando continuidade no trabalho de prevenção e combate ao mosquito transmissor da Dengue, a Secretaria da Saúde, em parceria com a Sucen, realizará uma nova nebulização veicular, desta vez nos bairros Parque das Nações e Morini. A ação terá início na próxima quarta (10.jan), seguindo na quinta (11) e terminando na sexta-feira (12), das 18h30 até às 21h. Durante o dia, agentes de saúde percorrem as casas para eliminação de criadouros e orientação aos moradores.

A partir das 17h, antecedendo o trabalho da nebulização, a população receberá, através do carro de som que transitará pelas ruas dos bairros, instruções como deixar portas e janelas abertas para que a névoa (fumaça) entre e a ação seja eficaz. Importante é que a população proteja frutas e alimentos, comedouros e bebedouros de animais de estimação e gaiolas de pássaros.

Prevenção

Como medidas preventivas, a Vigilância Ambiental orienta a população a manter os cuidados permanentemente em seus domicílios, como deixar os quintais sempre limpos; verificar recipientes como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas que podem acumular água; limpar calhas; tampar caixas d’agua e utilizar produtos como detergente e sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos, para evitar a proliferação do vetor. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais frequentemente com água, bucha e sabão.