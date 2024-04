Delegado morre ao bater viatura contra árvore em Fernandópolis 

Acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (1º); Valter Ananias Costa morreu no local e a viatura ficou completamente destruída.

Um delegado, de 71 anos, morreu ao perder o controle da viatura em uma curva e bater contra uma árvore na vicinal que liga Fernandópolis/SP a São João das Duas Pontes/SP. O acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (1º.abr).

Segundo apurado, Valter Ananias Costa foi encontrado preso às ferragens pelo dono de uma propriedade rural que fica ao lado do local do acidente. Ele morreu no local e a viatura ficou completamente destruída.

Valter iniciou a carreira como delegado na década de 1980 e trabalhava como assistente na Seccional de Fernandópolis, além de ser responsável pela delegacia em São João das Duas Pontes.

O corpo dele vai ser enterrado no Velório Municipal de Fernandópolis nesta terça-feira (2), a partir das 6h. O sepultamento está previsto para 10h30, no Cemitério Municipal.

A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.

*Com informações do g1