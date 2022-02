Delegado fala em ‘crueldade’ de dupla que enganava idosos com doença e prometia cura para aplicar golpes

Os dois homens foram presos na tarde de quinta-feira (3), em Limeira/SP, cidade localizada a mais de 270 quilômetros de distância de Novo Horizonte.

“É uma tremenda maldade. As pessoas têm medo de morrer, o que é normal a partir de certa idade, e acabam acreditando. Os estelionatários vão mudando, criando novas formas de fazer vítimas”, disse o delegado André Luiz Ferreira de Almeida.

De acordo com o delegado, os suspeitos ficavam perto de igrejas e abordavam pessoas mais velhas e apegadas à religião. Eles inventavam que as vítimas estavam doentes, obrigavam-nas a cuspir em um papel com um reagente que fazia a saliva ficar vermelha e diziam que era sangue.

“Eles diziam que fariam uma oração para curar as vítimas. As pessoas colocavam os pertences em um saco e eram levadas para lugares ermos. Os criminosos realizavam um procedimento qualquer, abandonavam as vítimas e fugiam com os pertences”, afirmou o delegado.