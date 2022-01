Delegado destaca suporte estratégico e divisão de tarefas em assalto a joalheria: ‘Organização criminosa’ 

Crime foi registrado na noite da última sexta-feira (14), em São José do Rio Preto/SP. Polícia prendeu dois homens, pediu a prisão de mais duas pessoas e identificou outras três.

As investigações da Polícia Civil apontaram que os ladrões que assaltaram uma joalheria no Shopping Iguatemi de São José do Rio Preto/SP fazem parte de uma organização criminosa que se dividiu muito bem para executar o roubo no interior paulista.

“É uma ação estruturada. Eles estudaram previamente. É uma junção de pessoas, e cada uma tem suas funções. Não são só as pessoas que aparecem para executar o crime. Tem um suporte estratégico. Entraram no shopping sete pessoas, mas tinham outras dando suporte do lado de fora, com veículos e outros meios. É um crime que foge da realidade do interior. Uma organização criminosa e não associação”, afirma o delegado Paulo Buchala Junior, da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC).

O crime foi cometido por volta das 20h30 da última sexta-feira (14). Dois homens foram presos na madrugada de sábado (15), em Americana/SP, cidade a mais de 300 quilômetros de distância de Rio Preto. Eles estavam com dois colares, um relógio e um anel, além de três aparelhos celulares.

A dupla tentou enganar os policias, dizendo que estava voltando da casa de um parente, mas imagens de radares inteligentes foram usadas para desmentir a versão. Um dos homens presos possui passagem por receptação de celular.

A Polícia Civil também identificou mais cinco pessoas suspeitas de participarem do assalto a joalheria. Duas tiveram a prisão temporária decretada, mas não foram localizadas. As outras três ainda estão sendo investigadas.

Imagens

Imagens de câmeras de segurança flagraram quando os criminosos armados entraram na joalheria. É possível ver um ladrão em uma cadeira de rodas sendo empurrado por outro. Os dois se aproximaram da loja e entraram para assaltá-la.

O vídeo não mostra o que acontece no interior da loja, mas a mesma câmera de segurança flagrou o momento em que os criminosos deixam a joalheria. Todos estavam armados, usando máscaras de proteção contra a Covid-19 e segurando bolsas pretas.

De acordo com Paulo Buchala, quatro ladrões entraram na joalheria enquanto outros ficaram no interior do Shopping Iguatemi acompanhando a ação. Seguranças que estavam em horário de trabalho foram rendidos e tiveram as armas levadas pelos criminosos.

“Dentro da joalheria, o crime durou de seis a oito minutos. Eles levaram coisas do cofre e que estavam expostas, mas priorizaram relógios. A informação que estamos trabalhando é que três seguranças foram rendidos. Porém, no decorrer dessa semana, serão ouvidos e vamos conseguir a real participação, mas foram subtraídas três armas”, explicou.

Conforme Paulo Buchala, os criminosos acessaram o Shopping Iguatemi separados para não levantar suspeitas. Em seguida, ocuparam posições estratégicas para cometer o assalto.

“O cadeirante ficou andando pelo shopping. Quando percebeu que os outros estavam posicionados, entrou na joalheira. Pelo que verificamos, os seguranças foram rendidos de forma simultânea”, explicou.

A Polícia Civil investiga se a quadrilha que cometeu o crime em Rio Preto é a mesma que roubou uma joalheria no Shopping Iguatemi de Sorocaba/SP.

Em ambos os assaltos, os criminosos entraram nas lojas se passando por clientes. As imagens também mostram que os suspeitos usavam roupas parecidas.

“Ao que pude apurar, é o mesmo modus operandi, a mesma forma de agir dos criminosos. Porém, a ligação, se são as mesmas quadrilhas, vamos descobrir no decorrer das investigações”, disse Paulo Buchala.

Dois veículos usados pelos criminosos foram encontrados pela Polícia Militar abandonados em uma estrada de terra nas proximidades do shopping. Eles foram levados para a delegacia e passaram por perícia.

A Polícia Civil não divulgou a quantidade de veículos que foram utilizados pelos ladrões durante a ação, assim como o valor das joias roubadas.

Correria

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram clientes em pânico e correndo para se esconder dentro das lojas. É possível escutar um estampido em uma das imagens.

Testemunhas relataram terem ouvido um barulho parecido com um disparo de arma de fogo. Contudo, a Polícia Civil segue investigando o fato.

“Com relação ao disparo, tivemos informações de um barulho semelhante a um estampido de disparo de arma de fogo. Fizemos análise, mas não encontramos vestígios. Para termos a confirmação, vamos aguardar os laudos e a oitiva de seguranças e testemunhas”, explicou Paulo Buchala Junior.

O cabeleireiro Daniel Aparecido Martins estava trabalhando no shopping quando escutou comentários sobre o assalto e viu um dos ladrões.

“Ele apontou a arma e falou para ficarmos lá dentro. Nós fomos para a sala de estética e ficamos. Tinham vários bandidos. Teve bastante correria”, disse.

O supervisor Iuri Santos de Oliveira também estava em horário de serviço quando viu várias pessoas correndo para dentro de lojas e do cinema.

“Começou uma correria e um desespero por conta do assalto. Veio toda a muvuca para dentro da loja. Os guardas vieram e avisaram que era um assalto. Ficamos em mais de 20 pessoas dentro da loja. Foi muito desespero. Uma menininha passou mal”, contou.

*Informações/g1