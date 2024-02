Delegado Civil de Votuporanga confirma prisão de suspeito de ter assassinado Gustavo Caporalini

O Dr. Rogério Montoro delegado de plantão da Central de Flagrantes acabou de confirmar a prisão do suspeito de ter assassinado o cantor sertanejo e corretos de imóveis, Gustavo Caporalini. Segundo informações, o suspeito foi preso na cidade de Campina Verde, no estado de Minas Gerais, junto com ele foi apreendida uma pistola 99 m.m. e o automóvel que ele dirigia.

O suspeito deve ser transferido para Votuporanga a qualquer momento, entretanto não se sabe se a prisão em flagrante será decretada pela delegacia de Campina Verde ou a de Votuporanga.

Pelo que se apurou, o cantor sertanejo e corretor de imóveis Gustavo Caporalini, foi alvo de disparos de arma de fogo na frente da sua residência.

Ele estava com familiares realizando uma confraternização, quando o interfone tocou e chamando pelo seu nome. Ele foi ver o que era e foi imediatamente alvo de 3 disparos, seguidos por mais dois. Um parente da vítima que é um Policial Militar e que se encontrava na residência, entrou em luta corporal com o assassino, que ameaçava atingir demais pessoas da família.

O crime aconteceu por volta das 13h e a vítima foi socorrida para a Santa Casa onde teve seu óbito decretado às 13h57.

Gustavo Caporalini de 39 anos, deixa os pais Ornélio Caporalini e a mãe Rosana. Ele fez sucesso com a dupla sertaneja Gustavo e Wesley, além de trabalhar como corretor de imóveis.