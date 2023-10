DEIC apreende armas, caminhão e documentos 

A ação foi realizada em três cidades da região.

Policiais civis da DEIC (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Araçatuba/SP prenderam um homem, na manhã desta segunda-feira (16.out), suspeito de participação no furto de um semirreboque ocorrido em Santa Fé do Sul/SP recentemente.

De acordo com a polícia, a DEIC, com o apoio de delegacias da Seccional de Araçatuba, cumpriu sete mandados de busca em Araçatuba, Birigui e Valparaíso.

A investigação visa buscar provas acerca de uma possível associação criminosa que praticou o furto do semirreboque em Santa Fé do Sul e transportou o veículo para a região de Araçatuba. Ao todo, 43 policiais participaram da ação.

De acordo com a DEIC, vários documentos, celulares, três armas de fogo e uma caminhonete Toyota/Hilux foram apreendidos na operação, além do caminhão utilizado no transporte do semirreboque furtado.

O preço de um semirreboque pode variar de R$ 100 a R$ 800 mil, dependendo do modelo comercializado.