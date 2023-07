Deficiente visual é atropelado por carro ao atravessar rua em Rio Preto 

Vítima teve uma fratura no braço e foi levada para hospital; outro caso de atropelamento foi registrado no distrito de Engenheiro Schmitt.

Um deficiente visual de 55 anos foi atropelado por um carro no bairro Parque Industrial, em São José do Rio Preto/SP, na manhã de quinta-feira (13.jul).

Segundo o boletim de ocorrência, o homem atravessava a rua quando foi atingido pelo veículo. A motorista parou para prestar socorro.

A vítima foi levada para um hospital particular com fratura no braço esquerdo e escoriações no corpo. O estado de saúde não foi informado no registro policial.

O caso foi registrado como lesão corporal na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil.

Outro caso

Também na manhã de quinta-feira, uma mulher de 70 anos foi atropelada por um carro, no distrito de Engenheiro Schmitt, em Rio Preto.

A motorista contou que, ao acessar uma das ruas, o sol atrapalhou a visão e a vítima foi atropelada.

A idosa foi socorrida com ferimentos leves e levada para o Hospital de Base. O caso também foi registrado como lesão corporal na direção de veículo automotor e será apurado pela Polícia Civil.

*Com informações do g1