Defesa de Bolsonaro entrega armas à Polícia Federal

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entregou as armas que foram presenteadas pelos Emirados Árabes para a Polícia Federal, nesta sexta-feira (24;mar), conforme determinação do Tribunal de Contas da União (TCU). A entrega ocorreu na sede da PF, em Brasília/DF.

Mais cedo, as joias do segundo estojo presenteadas pela Arábia Saudita foram entregues em uma agência da Caixa Econômica Federal, também em Brasília. O estojo contém uma caneta, um anel, um relógio, um par de abotoaduras e um terço, em ouro, avaliadas em R$ 500 mil.

Em 2019, o ex-presidente recebeu do governo dos Emirados Árabes um fuzil calibre 5,56 mm e uma pistola 9 mm. Somados, os itens podem custar até R$ 57 mil. Diferentemente das joias, devolvidas mais cedo, a entrega das armas dependia de uma autorização do Exército, chamada de “Guia de Tráfego”.

O documento é um aval para a circulação de produtos controlados pelo Exército de uma origem até um destino previamente informado.

As informações sobre a entrega das joias foram confirmadas pela defesa de Bolsonaro, que inclui o advogado Paulo Cunha Bueno, o advogado Daniel Tesser e o ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social Fábio Wajngarten.

Relembre o caso das joias

Em outubro de 2021, o então presidente Jair Bolsonaro foi convidado a participar de um evento do governo da Arábia Saudita. No entanto, ele não compareceu. O ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque representou o Brasil na ocasião.

No final do evento, o príncipe Mohammed bin Salman Al Saud entregou ao ex-ministro dois estojos.

No primeiro, havia um colar, um anel, um relógio e um par de brincos de diamantes avaliados em 3 milhões de euros, o equivalente a R$ 16,5 milhões.

No segundo estojo, havia uma caneta, um anel, um relógio, um par de abotoaduras e um terço, em valores oficialmente não divulgados. Este foi listado no acervo pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), conforme o próprio confirmou à CNN.

O ex-ministro de Minas e Energia e a equipe de assessores dele viajaram em voo comercial. Ao chegar ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no dia 26 de outubro de 2021, um dos assessores, que estava com o primeiro estojo, foi impedido de levar esses presentes, já que os valores ultrapassam mil dólares.

A Receita Federal no Brasil obriga que sejam declarados ao fisco qualquer bem que entre no país cujo valor seja superior a essa quantia.

A CNN questionou integrantes da equipe do governo Bolsonaro por que as joias não foram registradas antes de chegar ao Brasil.

Interlocutores afirmaram que o assessor do Ministério de Minas e Energia deveria ter informado que se tratava de um presente do reino da Arábia Saudita para a ex-primeira-dama e o então presidente.

As joias do segundo estojo foram entregues a Caixa na sexta-feira (24 de março), até que o TCU tome uma decisão final sobre o tema. Também foram entregues armas que o ex-presidente recebeu de presente dos Emirados Árabes. As armas precisavam de autorização do Exército para entrar no país.

*Com informações da CNN