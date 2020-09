Defesa Civil faz novo alerta sobre a baixa umidade do ar

Previsão é de que índice fique entre 10% e 15% entre segunda (31) e sexta-feira (04/09)

A Defesa Civil de Rio Preto alerta para mais uma semana com umidade relativa do ar em índices comparáveis ao de desertos. O nível de severidade previsto é considerado de “perigo”.

De acordo com dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a umidade relativa do ar vai variar entre 10% e 15% entre segunda, 31, e sexta-feira. O período mais crítico do dia será entre 12h e 18h.

A situação provoca riscos de incêndios florestais e à saúde (ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz).