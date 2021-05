Defesa Civil Estadual realiza Treinamento Prático para Operação Estiagem

Oficinas Preparatórias formaram até o momento 355 agentes municipais em todo o Estado.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo realiza nesta quinta-feira (27), na região de São José do Rio Preto, o segundo treinamento prático de campo que será feito de forma regionalizada a fim de permitir que os alunos coloquem em prática os conhecimentos obtidos na fase virtual. Em razão da pandemia, neste ano, a 1ª fase do curso foi realizada integralmente pela plataforma moodle, em Ensino à Distância (EaD).

O curso presencial iniciará às 8h30 e será realizado na Sede do 1º Subgrupamento do 13º Grupamento de Bombeiros e abordará ensinamentos relacionados à prevenção de queimadas, principalmente na época de estiagem, período marcado pela falta de chuvas e baixa umidade relativa do ar, que contribuem para o aumento de focos de incêndios.

O treinamento contará com a participação do Corpo de Bombeiros e capacitará agentes municipais para o combate a incêndio em vegetação e dar o suporte necessário ao público afetado caso haja algum incidente, além de promover integração dos órgãos envolvidos neste tipo de ocorrência.

Os municípios que cumprirem os critérios estabelecidos poderão receber kits de estiagem, com equipamentos mínimos para uma brigada de incêndios em cobertura vegetal. A fim de cumprir as regras de segurança e distanciamento social, a participação será limitada a dois representantes por município que tenham concluído, obrigatoriamente, a primeira fase do curso, em EaD.

As inscrições para as Oficinas Preparatórias para Operação Estiagem (OPOE) são gratuitas e devem ser realizadas antecipadamente pelo site www.defesacivil.sp.gov.br. Até o momento, 355 pessoas já participaram da OPOE/21, incluindo agentes de outros dois Estados da Federação.

As Oficinas iniciaram em maio e estarão disponíveis até setembro pelo site www.ead.defesacivil.sp.gov.br.