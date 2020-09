Defesa Civil Estadual emite alerta para altas temperaturas

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil alerta para elevação significativa das temperaturas e sensação de calor intenso em todo o estado de São Paulo no período entre quinta (01/10) até sábado (3/10). Nesta quinta-feira (01), o tempo seco volta a tomar conta de todo o Estado.

Na faixa leste, podem ocorrer pancadas isoladas em forma de temporal, devido ao calor. Nesta quinta (1) e sexta-feira (2), o sistema de alta pressão mantém o tempo seco e sem previsão de chuva. São previstas temperaturas entre 35°C e 40ºC na maior parte do Estado e acima de 40°C no norte paulista.

Na madrugada de sábado (3), uma nova frente fria passa de forma afastada, causando chuvas apenas nas regionais próximas ao litoral. A umidade relativa do ar também pode ficar abaixo de 15% no período vespertino em praticamente todas as regiões do Estado.

Por conta deste cenário, recomenda-se que as pessoas evitem exercícios físicos ao ar livre nos períodos mais quentes, umidifiquem o ambiente constantemente, permaneçam em locais protegidos do sol e consumam bastante água.

Com a umidade relativa do ar muito baixa e o calor intenso, o clima fica propenso para incêndios em cobertura vegetal. A Defesa Civil, juntamente com o Corpo de Bombeiros, atua de forma constante para combater focos de queimadas, principalmente nesse período de seca.

A população pode comunicar ocorrência de queimadas pelos telefones 193 do Corpo de Bombeiros e 199 da Defesa Civil dos municípios. É importante que o cidadão residente no estado de São Paulo se cadastre para receber alertas de risco de desastres, gratuitamente, por mensagens de texto (SMS).

Para se cadastrar, a pessoa só precisa enviar uma mensagem por meio do aplicativo para envio de SMS do celular para o número 40199, constando o número do CEP que tem interesse em receber informações. Para mais informações, acesse o site www.defesacivil.sp.gov.br e siga as páginas da Defesa Civil do Estado nas redes sociais.