Defesa Civil emite alerta para fortes chuvas durante todo o final de semana 

Acumulados podem variar entre 60 mm a 130 mm, entre sexta (19) e domingo (21); chuva atinge cidades nas regiões de São José do Rio Preto, Araçatuba, Bauru, Marília, Sorocaba e Itapetininga.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para fortes chuvas no interior de São Paulo, entre esta sexta-feira (19.jan) e domingo (21), nas regiões de São José do Rio Preto – onde está Votuporanga – Araçatuba, Bauru, Marília, Sorocaba e Itapetininga.

Segundo o órgão, a previsão para as regiões é de:

Chuva moderada: 60 milímetros para São José do Rio Preto, Araçatuba, Bauru e Marília;

Chuva forte: 130 milímetros para Sorocaba e Itapeva.

Ainda conforme a Defesa Civil, diante deste cenário, recomenda-se atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois pode haver risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios, ventos e granizo.

Em caso de emergências, é possível acionar a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Para receber alertas da Defesa Civil pelo celular, as pessoas podem mandar uma mensagem de texto com o CEP da localidade de interesse para o número 40199.

Abaixo, confira algumas das principais orientações da Defesa Civil para autoproteção durante temporais:

– Durante tempestades, é importante evitar áreas arborizadas devido ao risco de quedas de árvores. Caso haja queda de raios, procure abrigo em edificações. Nas áreas alagadas com enxurradas, uma lâmina com 15 cm de profundidade pode arrastar pessoas e, a partir de 30 cm, já é capaz de levar um automóvel.

– Os temporais podem provocar fortes rajadas de vento, com risco de queda de árvores e danos em construções quando as rajadas chegam a 75km/h. Em cenários mais críticos, os vendavais com velocidade a partir de 90km/h podem arrancar árvores e provocar danos estruturais em construções. Nestes casos, procure um abrigo seguro, evitando árvores ou coberturas metálicas frágeis; mantenha distância de janelas, vidros e objetos perfurantes; abandone atividades com andaimes e encaixes metálicos; e, ao dirigir, evite se aproximar de cabos elétricos, torres de transmissão, outdoors, andaimes e outras estruturas frágeis.

– Moradores de áreas de encosta precisam observar sinais de movimentação do solo. Antes de grandes deslizamentos, fique atento a rachaduras nas paredes, portas e janelas emperradas, postes e árvores inclinados e água lamacenta escorrendo pelo morro. Diante de qualquer um destes sinais, o local deve ser abandonado imediatamente.

– Caso um fio energizado caia sobre o veículo, os ocupantes devem permanecer dentro do automóvel e ligar para o serviço de emergência. Se o carro começar a pegar fogo, ele deve ser abandonado, mas existe um modo correto de sair. Não toque nas partes metálicas e pise com os dois pés no chão. Depois, afaste-se dando pulos, sempre pisando os dois pés no chão ao mesmo tempo, até pelo menos 10 metros do local da queda do fio.