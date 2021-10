Defesa Civil emite alerta de temporais no feriado prolongado

Há possibilidade de tempestade com raios e ventos. Órgão recomenda atenção especial para Votuporanga/SP e toda a região.

A Defesa Civil alerta que a partir deste sábado (9) até segunda-feira (11) há chances de chuvas intensas para diversas regiões do Estado de São Paulo, inclusive, Votuporanga/SP. O maior volume deve ser registrado neste domingo (10).

De acordo com o comunicado, há grande probabilidade de chuva forte acompanhada de rajadas de vento e raios. No acumulado, em 72 horas, pode chover até 100 milímetros, volume que pode começar a aliviar a crise hídrica que afeta ao menos sete cidades da região.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão para este sábado (9) é máxima de 35° e mínima de 21º. Para o domingo (10) a máxima cai para 25º e a mínima para 190, com 90% de incidência de chuva com trovoadas. Na segunda, a previsão vai para 27º com mínima de 19º e 80% de chuvas. Já no feriadão a previsão é de máxima de 29° e mínima de 18º.

Cuidados