Defesa Civil de SP emite alerta para baixas temperaturas  

Intensa massa de ar polar avança em todo o Estado até domingo, provocando queda acentuada de temperatura.

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para baixas temperaturas em cidades do interior do Estado. Desde a noite de quarta-feira (17.ago) os termômetros tem registrado uma queda nas temperaturas em Votuporanga/SP. Porém, até domingo (21), a intensa massa de ar polar vai continuar avançando em todo o território paulista, acentuando ainda mais o frio.

Segundo o Climatempo, para a sexta (19), junto com o alerta de mudança brusca de temperatura para Votuporanga, o instituto aponta 20% de possibilidade de chuva, com céu nublado pela manhã e previsão de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens. Noite com muita nebulosidade. Já os termômetros devem variar entre 12ºC e 22ºC.

O sábado é sem previsão de chuva para Votuporanga, contudo, o céu deve amanhecer apresentando algumas nuvens e névoa. Os termômetros devem registrar temperaturas mais intensas, com mínima de 9ºC e máxima de 24ºC.

Já no domingo (21), o dia deve ser de sol e céu com algumas nuvens, porém, não chove. Apesar do alerta de mudança brusca de temperatura, os termômetros devem registrar mínima de 14ºC e máxima de 27ºC.

De acordo com a Defesa Civil, a previsão é de que São José do Rio Preto, Araçatuba e Bauru registrem de 9ºC a 11ºC. Já em Itapeva, os termômetros devem marcar 7ºC.

Ainda segundo o órgão estadual: “A sensação térmica pode ser ainda mais baixa dependendo da região. Assim, ressalta-se a importância de atenção especial com as pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças e àquelas em situação de rua. Além disso, recomenda-se não fazer aquecimentos improvisados com fogueiras e manter hidratação constante.”