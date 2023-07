Defesa Civil: Câmara de Votuporanga sedia encontro de 96 municípios do interior 

Evento contou com uma palestra sobre capacitação em segurança de barragens e plano de contingência, ministrada pelo 1º Tenente PM Tiago Luiz Lourençon – Diretor do Núcleo de Análise de Risco Defesa Civil Estadual.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP sediou nesta quarta-feira (12.jul), um encontro regional de representantes da Defesa Civil de 96 municípios do interior paulista, em pauta: troca de experiências e capacitação técnica.

O evento contou com uma palestra sobre capacitação em segurança de barragens e plano de contingência, ministrada pelo 1º Tenente PM Tiago Luiz Lourençon – Diretor do Núcleo de Análise de Risco Defesa Civil Estadual.

A abertura do encontro contou com a presença do anfitrião, presidente da Câmara, vereador Daniel David (MDB), do prefeito Jorge Seba (PSDB), do vice-prefeito Cabo Valter (MDB), do secretário da Cidade, Jonatas Trevisan, da assessora do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) – Karina do Carmo, além dos vereadores Chandelly Protetor (Podemos), Valdecir Lio (MDB), Jura (PSB) e Carlim Despachante (PSDB).

Em seu pronunciamento, Jorge Seba relembrou o alagamento que atingiu Votuporanga no início do ano, causado pelas fortes chuvas, que resultaram em mais de 130 mm de precipitação.

O prefeito destacou que o trabalho da Defesa Civil de Votuporanga foi fundamental minimizar os danos e oferecer apoio à população afetada.

Por sua vez, Daniel David ressaltou a importância do encontro para o Legislativo municipal: “Sediar um evento de tamanha relevância, voltado para a capacitação e estruturação da Defesa Civil em 96 municípios do interior de São Paulo, demonstra o comprometimento das autoridades locais em promover a segurança e o bem-estar da população, além de fortalecer os laços de cooperação entre os municípios da região”, destacou.

Já o capitão Diego – comandante regional do Corpo de Bombeiros, salientou que, tanto a Defesa Civil, como os bombeiros trabalham juntos em diversas situações, principalmente em catástrofes, inundações, enchentes, entre outros.