Defesa Civil alerta para baixas temperaturas no interior de SP

Segundo o órgão, há previsão de que a “onda de frio” dure até quarta-feira (26). Em Itapeva/SP, por exemplo, as temperaturas podem ser inferiores a 10ºC. Nos próximos dias as temperaturas variam de 10ºC a 15ºC em São José do Rio Preto, Araçatuba, Bauru, Marília e também Sorocaba.

Por causa da “onda de frio”, a Defesa Civil pede atenção às pessoas em situação de vulnerabilidade, pois podem aumentar as chances de hipotermia e de doenças respiratórias.