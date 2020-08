Defensoria Pública de Rio Preto recomenda região na Fase Vermelha do Plano SP em 48 horas

Da Redação

Por meio de um oficio endereçado à secretaria de Saúde da Prefeitura de Rio Preto e ao Governo do Estado, o Defensor Público de Rio Preto Julio Tanone recomenda, embasado nos últimos boletins Covid emitidos pelo Hospital de Base e Santa Casa de Rio Preto, onde apontam que os dois hospitais –HB e Santa Casa – atingiram o limite máximo de ocupação em seus leitos de UTI para Covid-19, que aquela prefeitura adote medidas mais rígidas para deter a contaminação na cidade e se abstenha de adotar medidas para flexibilizar o funcionamento das atividades econômicas. Ao Governo do Estado, a recomendação dada pelo Defensor Público é de que classifique a região na Fase vermelha em até 48 horas já que todas cidades da região estão com seus leitos reservados para pacientes da Covid-19 100% ocupados.

As Santas Casas de Votuporanga, Jales, Fernandópolis e Santa Fé do Sul já apontaram lotação máxima. Em Rio Preto, o Hospital de Base de Rio Preto, em Boletim Emitido na tarde de ontem, apontou que dos 117 leitos para atendimentos a Covid-19 todos estão totalmente ocupados. Também em Rio Preto, a Santa Casa local aponta que seus 36 leitos estão ocupados.