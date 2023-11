Decisivo, Furch se candidata a herói do Santos na luta contra o rebaixamento 

Atacante tem três gols importantíssimos nos minutos finais de três partidas diferentes e se torna decisivo na campanha do Peixe no Brasileirão.

Aos 34 anos, Julio Furch decidiu deixar o Atlas, do México, para se arriscar numa nova missão no Brasil. Ídolo no seu ex-clube, o centroavante chegou ao Santos sob desconfiança, principalmente pela idade avançada, mas tem se candidatado a herói da equipe na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Goiás, na última quinta-feira, fora de casa, pela 33ª rodada do Brasileirão, Furch já tinha feito outros gols importantíssimos para o Santos nesta temporada.

Em sua quarta partida com a camisa alvinegra, o centroavante entrou no fim para marcar o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, de virada, na Vila Belmiro, na primeira rodada do returno do Campeonato Brasileiro.

Poucos jogos depois, Furch foi novamente herói em uma virada do Santos. O atacante entrou no segundo tempo da partida contra o Bahia, fora de casa, e marcou o segundo gol do Peixe na vitória por 2 a 1. O resultado ficou marcado como o início da arrancada santista na luta contra o rebaixamento, sob o comando do técnico Marcelo Fernandes.

Agora, após um período maior sem gols, Julio Furch voltou a marcar e ser decisivo para o Santos conquistar uma vitória importantíssima na luta contra o rebaixamento.

O centroavante entrou no segundo tempo do jogo contra o Goiás, fora de casa, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quando o Santos parecia não ter mais forças para conseguir vencer, o argentino aproveitou a sobra na área para fazer o gol que garantiu os três pontos fora de casa.

Ídolo no México, o centroavante se candidata a passos largos para ficar marcado, também, na história do Peixe.

Próximo compromisso

Agora, a equipe comandada por Marcelo Fernandes é a 13ª colocada na tabela de classificação do Brasileirão, com 41 pontos. O próximo jogo é contra o São Paulo, no domingo, às 18h30, na Vila Belmiro.